«أبو قرقاص» تستمع لمقترحات المواطنين حول مشروعات الخطة الاستثمارية

عقد اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب المنيا، جلسة المشاركة المجتمعية بقاعة الوحدة المحلية، التي تستهدف مناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي ستدرج في الخطة الاستثمارية، في إطار برنامج التنمية المحلية.

جلسات بجميع مراكز المنيا للاستماع لمقترحات المواطنين

قال رئيس المركز، إن الدولة المصرية تتعامل بشفافية مع المشروعات التي تقام بجميع مراكز المحافظة، وذلك يتماشى مع نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة المنيا.

وتابع: «خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية، ومن هذا المنطلق يتم عقد جلسات الحوار المجتمعي مع المواطنين، لإشراكهم في الخطة الاستثمارية وليكونوا رقباء على المشروعات بكافة مجالاتها».

التنمية المحلية تسعي لدعم الاقتصاد المحلي

أوضح رئيس المركز، أن الحكومة المصرية دشنت برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئيا من البنك الدولي ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي.

وأضاف: «وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية حيث شملت المرحلة الأولى محافظتي سوهاج وقنا، والمرحلة الثانية ستضم المنيا وأسيوط بداية من العام الحالي 2021 / 2022».

وأكد إطلاق المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وهو المشروع الأكبر والأعلى تكلفة على مستوى الدولة، الذي يستهدف تغيير وتحسين حياة المصريين للأفضل، والتخفيف عن كاهل أهالينا في الريف ولا سيما في محافظات الصعيد التي تحظى باهتمام كبير.

وأشار رئيس المركز، إلى أن الخطة الاستثمارية للمركز التي بصدد الاستماع إلى مقترحات المواطنين تتمركز في مشروعات الإدارة المحلية وهي قطاعات «الكهرباء – الكباري – الرصف – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء – تحسين البيئة» ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قطاعات «التكتلات الاقتصادية – أسواق – مواقف» ومشروعات حياة كريمة «البنية التحتية والمرافق – الصحة – التعليم – الشباب والرياضة».

وقدم عرضا تقديميا لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث تناول لمحة عامة عن البرنامج والأهداف والمكونات والإطار العام، والممارسات المثلى للبرنامج وآليات تعميمها على المستوى المركزي والمحلي، بالإضافة إلى الآليات المؤسسية للمشاركة المجتمعية وتطبيق الاعتبارات الاجتماعية في البرنامج.