رائد زراعة الأمعاء يكشف عن أكثر 3 أمراض تصيب المصريين بالجهاز الهضمي

قال الدكتور كريم أبوالمجد، رائد زراعة الأمعاء في مستشفى كليفلاند كلينك بأمريكا، إنه من الصعب إعطاء نسب وإحصائيات عن أكثر أمراض الجهاز الهضمي المرتبطة بثقافة المصريين، لكن الملاحظ عند زياراته الحديثة في مصر بأن أكثر 3 أمراض هي الالتهابات المزمنة في الجهاز الهضمي، والتي تسمى «تقرحات القولون».

الوجبات السريعة في المطاعم تهاجم الجهاز الهضمي

وأضاف «أبوالمجد»، خلال لقاء عبر «zoom» ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أن المرض الثاني هو عيب حركات الأمعاء والجهاز الهضمي ككل، والمرض الثالث هو أورام الجهاز الهضمي ككل، وهذه أكثر 3 أمراض تصيب المصريين في الجهاز الهضمي.

ولفت إلى أن تقرحات القولون سببها يكون تغيير البكتيريا في الجهاز الهضمي بسبب التغير في نوع الأكل في مصر والشرق الأوسط مثل «الفاست فود»، إذ إن الجهاز الهضمي لم يكن تعود عليها، وبالتالي جهاز المناعة يعتبر البكتيريا القادمة من هذا الطعام كأنها شيء غريب ويقدم الجهاز الهضمي على مهاجمة نفسه ويهدم خلاياه.

أتوقع انقراض فيروس سي في القريب العاجل بسبب وعي المواطنين

وأشار إلى أن صورة أمراض الكبد تغيرت في السنوات الحديثة، وبفضل جهود الحكومة ووعي الشعب متوقع أن ينقرض فيروس سي في القريب العاجل، ولكن ما زلنا نعاني من أضرارها ومضاعفاتها، خاصة الأجيال التي أصيبت به منذ سنوات عديدة، وأنصحهم بالمتابعة السنوية أو الدورية بعد شفائهم إذ إن التليف يكون موجودا كما أنهم عرضة للإصابة بورم الكبد.

استخدام الموجات الصوتية لتليف الكبد لا تفيد

وتابع: «أنصح المصريين بتغيير نمط حياتهم والبحث عن الوقاية أفضل من البحث عن العلاج، وأي مريض بتليف الكبد دائما بنصحه سنويا يجري أشعة مقطعية على الأقل، لكن الموجات الصوتية لا تفيد».