تفاصيل مشاركة مصر في المنتدى العالمي للتعاون الاقتصادي بكوريا الجنوبية

تحت عنوان «إعداد السياحة بشكل أفضل لتحقيق مستقبل أكثر مرونة»، شاركت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، عبر الفيديو كونفرانس في إحدى جلسات فعاليات المُنتدى العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الذي يُعقد في عاصمة كوريا الجنوبية «سول» خلال الفترة من 3 وحتى 5 نوفمبر الجاري، ويهدف إلى العمل على التخفيف من تأثير جائحة كورونا على قطاع السياحة.

وشارك في المؤتمر كبار صانعي السياسات والقادة من القطاع الحكومي والخاص من عدد من الدول.

وتأتي هذه المشاركة في إطار استمرار التواصل مع أسواق الشرق الأقصى، إلى جانب التعاون المستمر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حيث تقوم وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع المنظمة فيما يتعلق بالاقتصاديات المرتبطة بالسياحة، إلى جانب تعزيز دور مصر وطرح ما قامت به من إجراءات لاستئناف السياحة خاصة في الأسواق الجديدة والواعدة.

وقدمت نائب الوزير عرضا تقديميا في هذه الجلسة، التي شارك فيها وزير السياحة والثقافة الكورى ورئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حرصت خلاله على إبراز الصورة الإيجابية للمقصد المصري، واستهلته بإبراز أهمية السياحة للاقتصاد القومي، حيث يعمل بها عدد كبير بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضحت أن المقصد المصري غني بمنتجاته السياحية المتنوعة ويذخر بموارد طبيعية وتراث حضاري متميز.

كما استعرضت التجربة المصرية في استئناف السياحة الوافدة إلى مصر أثناء جائحة فيروس كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق هذا الهدف، موضحة أن نجاح هذه التجربة يرجع إلى العديد من العوامل التي على رأسها دعم الحكومة لقطاع السياحة.

خطة مصر في استئناف السياحة وضعت صحة وسلامة المواطنين والسياح في المقام الأول

كما أوضحت أن خطة الدولة المصرية لاستئناف السياحة الوافدة إلى مصر كانت تضع في المقام الأول صحة وسلامة المواطنين والعاملين بالقطاع والسائحين ولذلك يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم، هذا إلى جانب الاستمرار في المتابعة الدقيقة لتطبيقها وتطبيق أقصى العقوبة القانونية لأي منشأة فندقية أو سياحية يثبت مخالفتها، فضلا عن حرصها على تطعيم كل العاملين بالقطاع السياحي حفاظا على سلامتهم وسلامة السائحين.

كما أوضحت أن الوزارة تسعى باستمرار لتطوير المنتج السياحي لإثراء تجربة السائح عند زيارته لمصر والتي من بينها العمل على الربط بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين المحافظات السياحية المختلفة، مشيرة إلى أنه بداية من 27 أكتوبر الماضي تم تسيير خط طيران بين شرم الشيخ والأقصر.

كما أشارت إلى أن الدولة المصرية تنشئ شبكة طرق متطورة والتي تربط بين المدن السياحية لتيسير تنقل السائح فيما بينها.

ونوهت نائب الوزير عن الأنماط السياحية الجديدة والواعدة مثل مسار رحلة العائلة المقدسة والسياحة الريفية وسياحة الطعام وغيرها، إلى جانب التوجه الحالي لتطوير سياحة اليخوت.

وفى ختام كلمتها، أوضحت نائب الوزير أن من أهم الدروس المستفادة من تجربة السياحة المصرية في التعامل مع هذه الأزمة هي ضرورة العمل على تحقيق السياحة المستدامة، مشيرة إلى أن مصر تقدم نموذجا رائعا لذلك في المدن الجديدة من خلال منظومة كاملة توفر فرص عمل ومقاصد متاحة على مدار العام.