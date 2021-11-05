مصر ترأس جلسة السلم والأمن الإفريقي بشأن حماية الأطقم الطبية

ترأس السفير الدكتور محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة، جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي الأولى تحت الرئاسة المصرية الحالية للمجلس، التي خصصت لمناقشة موضوع حماية الأطقم والمنشآت الطبية في أوقات الصراعات المسلحة.

توفير الحماية اللازمة للأطقم والمنشآت الطبية

وأكد السفير المصري، خلال الجلسة، ضرورة توفير الحماية اللازمة للأطقم والمنشآت الطبية بما يمكنهم من القيام بالدور المحوري المنوطين به، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

استهداف الأطقم الطبية في الصراعات انتهاك لقواعد القانون الدولى الإنساني

وأوضح «جاد» أن استهداف الأطقم والمنشآت الطبية خلال أوقات الصراع يمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وشدد على ضرورة التزام كافة أطراف الصراعات المسلحة في القارة الإفريقية بضمان حماية المدنيين وعدم التعرض للأطقم والمنشآت الطبية، والالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة وبما فيها قرار مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن رقم 2286 لعام 2016، الذي رعته مصر إلى جانب دول اليابان وأسبانيا ونيوزيلندا وأوروجواي، إبان العضوية المصرية في مجلس الأمن الدولي.

تصاعد الصراع في إثيوبيا بين القوات الحكومية وجبهة القوات الفيدرالية

جاء ذلك في ظل تصاعد الصراع في إثيوبيا بين قوات الحكومة الإثيوبية، والجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية والكونفيدرالية الإثيوبية التي أعلنت عن نفسها اليوم، الجمعة، والتي تضم 9 فصائل بينها جبهة تحرير تيجراي وجيش تحرير أورومو.

وقد تزامن ذلك مع دعوة الجيش الإثيوبي لجنوده وضباطه المتقاعدين للعودة لصفوف الجيش للتصدي للجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية والكونفيدرالية الإثيوبية، التي وردت أنباء عن اقترابها أكثر من مركز العاصمة الإثيوبية، بعد دعوات للسلطات الإثيوبية سكان العاصمة لحمل السلاح للتصدي لهذه القوات.