مؤلف «التحفة الزكية في أخبار القاهرة المعزية»: المدونون ليسوا مراجع

قال الباحث سامح الزهار مؤلف الكتاب «التحفة الزكية في أخبار القاهرة المعزية»، إنَّ صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي اهتموا بالآثار والحضارة خلال الفترة الماضية بسبب تنوع الجمهور وارتباط الناس بحضارتهم وإقبالهم عليها وبخاصة قطاعات الشباب.

الشباب يعيدون اكتشاف القاهرة بأدوات العصر

وأضاف «الزهار»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «الشباب يعيدون اكتشاف القاهرة بأدوات العصر وأدوات الزمن مثل صور ومقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تساعدهم الأساليب الحديثة على اكتشاف القاهرة في تجمعات بدلا من التجوالات الفردية».

المدونون ليسوا مراجع علمية

وتابع مؤلف كتاب «التحفة الزكية» أنَّ «المدونون ليسوا مراجع علمية، ولهم فضل كبير جدا في هذا الصدد، والشباب أصبح أكثر قدرة على التواصل وجعل الحكاية التاريخية إنسانية، والتعرف على جوانب شخصية وإنسانية في حياة الشخصيات التاريخية».

وأشار إلى أنَّ هذا العصر هو أفضل العصور خلال 100 عام على مستوى مشروعات النهوض بحفظ التراث وصونه، فقد أطلقت القيادة السياسية مشروعا ضخما لتطوير القاهرة التاريخية ومشروع القاهرة الخديوية والمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة، فضلًا عما يتمّ في محافظات الأقاليم وصعيد مصر.

الدولة ترسخ الأمن القومي بمشروعات قومية

وأكّد أنَّ الدولة المصرية تعمل على ترسيخ الأمن القومي من خلال مشروعات قومية وهو ما يؤدي إلى ارتباط الناس بتاريخها، وهو ما حدث في حفل نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي مبينًا أنَّ وزارة السياحة والآثار بذلت جهودًا كبيرًا تسببت في إحداث طفرة كبيرة في هذا القطاع.