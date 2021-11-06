عشان متسيبش الشغل.. كيف تتغلب على ضغط العمل وتخفف من أعبائه؟

بمرور الوقت، ومع زيادة ضغوظات العمل على الموظفين، يلجأ العديد منهم إلى التقديم على إجازة دون مرتب، للتخلص من الضغوطات التي يتعرض لها في العمل، وقد يصل الأمر معهم إلى ترك العمل في حالة عدم موافق المدير في العمل على تلك الإجازة، الأمر الذي يؤثر على متطلبات الحياة الشخصية الخاصة بهم.

ويبحث الكثيرين عن طرق للتعامل مع ضغوطات العمل حتى لا يضطرون إلى ترك العمل، ويصبحون دون وظيفة تجلب لهم دخل شهري، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، عدد من النصائح التي يجب اتباعها عند الشعور بالضغط في العمل لتجنب تركه، وفق حديث الطبيب النفسي أحمد عادل لـ«الوطن»، والتي جاءت كالتالي:

نصائح يجب اتباعها لتجنب الشعور بضغط في العمل

قال الطبيب النفسي أحمد عادل خلال حديثه لـ«الوطن»، إن هناك عدد من أشياء التي يجب أن يفعلها الموظف عند الشعور بضغط حتى يتجنب ترك العمل وتقديم الاسقالة، وهي كالتالي:

1- تجنب القيام بأكثر من عمل في آن واحد

العمل على أكثر من شيء في وقت واحد يعد أحد أهم أسباب الشعور بالضغط في العمل، وخصوصا إذا تعارض ذبك مع الظروف الشخصية الخاصة بالعامل، مثل الأم التي يكون لديها طفل في سن صغير، الأمر الذي يجعلها تلجأ إلى ترك العمل، بالرغم من حاجته له ولأمواله.

ويؤثر الشعور بالضغط على شعور السعادة عند تحقيق الإنجاز، كما أنه يؤثر على تركيز العاملين عند آداء وظيفتهم وأعمالهم المطالبين بها، ويجب التركيز على مهمة واحده فقط، وعند الانتهاء منها، يمكن التطرق إلى مهمة أخرى.

2- ترتيب المهام الخاص بالعمل وتقديم الأولوية

يجب أن يقوم الموظف عند بدء العمل بترتيب أولويته في المهام المطلوب إنهائها، حتى لا يكون هناك عشوائية في العمل، والتي تؤثر على الموظف بشكل كبير، وتجعله يشعر وكأنه لا يحقق أي من الإنجازات الخاصة بإنهاء العمل، كما أن تحديد الأولوية يتيح الفرصة بتأجيل الأمور غير الضرورية للشعور بالارتياح.

3- التحدث مع المدير عند الشعور بضغط زائد

لم يكن هناك حرج على الموظف بأن يقوم بالتحدث مع مديره حول ما يشعر به من ضغط في العمل، حتى يتفهم أن ذلك الضغط قد يؤثر على قدرة موظفيه في العمل، ما يجعله يخفف الضغط عليهم حتى لا يتركون العمل.

4- الحصول على إجازة سنوية

عند الشعور بالضغط الزائد في العمل، والذي قد يشعر الموظف بأنه غير قادر على العطاء في العمل، من الممكن أن يحصل على إجازة سنوية من رصيده السنوي، والسفر إلى مكان هادئ لتغير الأجواء التي تذكره بضغوط العمل، ومحاولة التخفيف من المسؤوليات التي على عاتقه.