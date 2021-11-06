فؤاد عودة: أغلب إصابات الموجة الحالية لكورونا من غير المطعمين

خصص برنامج «اليوم»، عبر مداخلات بتطبيق «زووم» لمجموعة من لأطباء، فقرةً للحديث عن تحول القارة الأوروبية مجددًا لبؤرة تفشي لعدد من متحورات فيروس كورونا، بعدما سجلت ألمانيا أرقامًا قياسية جديدة في عدد الإصابات.

«عودة»: الموجة الحالية عكس الماضية التي استهدفت الشباب والأطفال

من جانبه، قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن عدد مصابي فيروس كورونا في قارة أوروبا وحدها ارتفع ليسجل 7%، لتحتل القارة المركز الأول في زيادة عدد المصابين بالفيروس، «الموجة الحالية سمناها موجة غير المطعمين، عكس الموجة الثالثة اللي كانت تستهدف الشباب والأطفال، وعكس الموجة الثانية التي كانت تصيب المسنين».

«عودة»: هناك دول استطاعت تطعيم أكثر من 60% من سكانها

وأوضح «عودة»، خلال مداخلة له بالبرنامج الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الدول الأوروبية تنقسم في عدد أفراد الدول المطعمين، فهناك دول استطاعت تطعيم أكثر من 60% من حجم سكانها، فيما لا تزال دولا أخرى لم تلقح سوى 20% من مواطنيها كبلغاريا وأرمينيا.

وفند: «90% من اللي بيدخلوا المستشفيات مرضى غير مطعمين، والأعراض الخطيرة بتكون للأشخاص اللي مش مطعمين، وعدد المرضى بين المسنين غير المطعمين زاد لـ95% لمن هم أعمارهم تزيد عن 70 عاما ولديهم أمراض مزمنة كالضغط والسكر والسرطان وأمراض القلب».

حاتم سليمان: هناك تفاوت في تطعيم الدول الأوروبية لمواطنيها باللقاح

فيما قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري الحالات الحرجة من بريطانيا، إن الدول الأوروبية تعاني من حالة في عدم التساوي بتوزيع اللقاحات على المواطنين، حيث إن هناك عددا من الدول الأوروبية تقوم حاليًا بتطعيم مواطنيها بالجرعة الثالثة من اللقاح، بينما لم تقم بعض الدول بتطعيم مواطنيها من الأساس.

سليمان: «لو فضلنا في تصاعد الأعداد الإيجابية هتحصل مشكلة»

وأوضح أن في بريطانيا زاد عدد المصابين الجدد يوميا لـ30 ألف حالة إيجابية، كما وصل عدد حالات الوفيات لـ150 حالة وفاة، «لو فضلنا في تصاعد الأعداد الإيجابية هتحصل مشكلة وستسبب زيادة في الضغط على النظام الصحي، وده هيؤدي زيادة الحالات».

وتابع: «تسارع انتشار الفيروس ووفياته سببه عدم إعطاء اللقاحات لأعداد كافية من الناس، ولا يوجد اختلاف على أهمية التطعيم ومدى فعاليتها، ويجب أن تصل كافة دول العالم لعدالة في توزيع اللقاحات بين كافة الدول، لأنه وإن لم يحدث ذلك فسنظل في دائرة مغلقة».