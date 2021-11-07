أغلى المنازل المعروضة للبيع في مصر.. يصل لـ120 مليون جنيه

في ظل بحث فئة محدودي ومتوسطي الدخل عن أرخص المناطق لشراء وحدة سكنية بسعر يتناسب مع ميزانيتهم، هناك فئات أخرى تبحث عن أكثر المناطق رُقيًا وأبعدها عن الزحام والعشوائية، للاستمتاع بالهدوء والحفاظ على الخصوصية بعيدًا عن زحام العاصمة والمدن، إذ يمكن أن يتجاوز سعر المتر في هذه المناطق آلاف الجنيهات.

وترصد «الوطن»، وفقًا لموقع «عقار ماب» المتخصص في العقارات، أغلى المنازل المعروضة للبيع في مصر في مناطق مختلفة على النحو التالي:

قصر بـ120 مليون جنيه في التجمع الخامس

أحد أغلى المنازل المعروضة للبيع قصر تبلغ مساحته 2500 متر، حيث بُني الدور على مساحة 700 متر، وهو عبارة عن بدروم ودور أرضي وأول وتاني وروف، البدروم نصفه خدمات والنصف الآخر شقة تطل على الحديقة مساحتها 1000 متر بها حمام سباحة.

القصر يقع على ناصيتين لميدانين وبحري، وهو مزود بعوامل التدفئة والتكيفات والجي آر سي والساوند سيستم وكاميرات المراقبة والدش والإنترنت ونظام للحماية من الحرائق والسرقة.

قصر بـ102 مليون جنيه في بالم هيلز

منزل آخر معروض للبيع، ويقع القصر في كومبوند بالم هيلز بمدينة 6 أكتوبر، على مساحة 4090 مترا، فيما تقع مساحة المباني على 2200 متر، القصر بدروم أرضى أول روف، تشطيب الترا سوبر لوكس، يتكون من الآتي: «7 غرف نوم منهم جناح كامل غرفة مزودة بحمام ودريسنج رووم، وليفينج رووم و5 غرف نوم ماستر ودريسنج رووم، 5 غرف نوم للحراس والطباخين، 2غرفة مربية بحمام، مطبخ في البيزمنت، مطبخ في الدور الأرضي، مطبخ صغير في الدور الأول، شواية خارجية في الجاردن، غرفة ساونا ومساچ، چيم، چاكوزي، 3 ليڤنج روم».

قصر بـ78.500.000 في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي

يقع القصر في كمبوند جرانة بجوار فندق الواحة والمتحف المصري الجديد، القصر عبارة عن دور أرضي، ودور أول، وروف، الدور الأرضي عبارة عن ريسبشن كبير وليڤنج كبير على حمام السباحة وغرفة سفرة وغرفة مساچ وألعاب وغرفة ضيوف ماستر ومطبخ كبير، فيما يشتمل الدور الأول على 4 غرف نوم ماستر وجناح كبير و2 ليڤنج وتراس، أما الدور الروف يشمل غرفة غسيل وغرفة مربية مزودة بحمام وتراس كبير، كما يتضمن القصر جراچ يسع 6 سيارات، ووجراچ أمام المدخل يسع 3 سيارات، بالإضافة إلى غرفة للحارس.

فيلا بـ65 مليون جنيه في كومبوند الطلائع

مساحة الأرض 2800 متر، ومساحة المباني 1300 متر، ومساحة الحديقة 2300 متر، ويتكون القصر من دور أرضي ودور أولول وثانِ وروف.

يتكون الدور الأرضي من: «مطبخ وحمام وغرفة ماستر بالحمام و4 غرف استقبال وغرفة سفرة كبيرة»، فيما يتكون الدور الأول من: «غرفة ماستر بالحمام والدريسينج و5 غرف ماستر بالحمام وصالة بالبوفيه لخدمة الدور الأول»

أما الدور الثاني مقسم إلى جناحين يتكون كل جناح من صالة وغرفة بالحمام وحمام خارجي، وتراس على فيو حمام السباحة ومطبخ أمريكي، والروف بُني بمساحة الفيلا، تشتمل الفيلا على تكييف مركزي وموقف مغطى للسيارات.