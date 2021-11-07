«سينوفاك» الصينية تؤكد مأمونية لقاحها على الأطفال: ننتظر موافقة رسمية

أعلنت شركة سينوفاك الصينية، أنَّ لقاحها المصنّع ضد فيروس كورونا والمستخدم في العديد من البلدان لتطعيم البشر، آمن تمامًا وذو فعالية عالية على الأطفال من هم دون 18 عامًا، إضافة إلى الأطفال الرضع الذين تتراوح أعمارهم أكثر من 6 أشهر، وذلك وفقًا للتجارب السريرية التي أجرتها الشركة المصنعة للقاح، معربين عن مدى فرحتهم بالتوصل لمثل هذه النتائج التي سوف تحمي فئات عمرية جديدة من الإصابة بفيروس كورونا أو المضاعفات الناتجة عند الإصابة.

التجارب ركزت على رد فعل الجهاز المناعي للأطفال

وقال جاو يونج جون، مدير الشئون الطبية بشركة «سينوفاك»، إن التجارب ركزت على رد فعل الجهاز المناعي للأطفال عندما تم تطعيمهم بلقاح سينوفاك، مؤكدا أن التجارب كانت داخل دولة الصين وتم رفع هذه النتائج إلى الحكومة الصينية لأن لقاح سينوفاك واحد من ضمن اللقاحات المستخدمة في تطعيم فئات عمرية مختلف من البلدان العديد.

الشركة وفرت بيانات لحكومة هونج كونج

وأضاف جاو يونج جون، في حواره مع جريدة «ساوث تساينا مورنينج» الصينية، أنَّ الشركة وفرت العديد من البيانات إلى الحكومة في هونج كونج الشهر الماضي حول أول مرحلتين من التجارب التي تتضمن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 إلى 3 سنوات، إضافة إلى وجود بعض التجارب على الأطفال من هم أقل من 3 سنوات للتأكّد من عدم وجود أي آثار جانبية أو وجود رد فعل سلبي على جهاز المناعة.

الشركة في انتظار موافقات رسمية لتطعيم الأطفال

وطالبت شركة «سينوفاك» للأدوية، من السلطات المحلية الشهر الماضي في ولاية هونج كونج لإتاحة اللقاح للأطفال الذين تتراوح ما بين عامي 17 إلى 3 سنوات وذلك بعدما قررت شركة «فايزر» تطعيم الفئات العمرية الأقل من 18 عامًا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأكّد مدير الشؤون الطبية بشركة «سينوفاك»، أنَّه من المقرر إتاحة اللقاح لهذه الفئات العمرية خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من الحصول على الموافقة من قبل الجهات الرسمية للتطعيم هذه الفئات العمرية.