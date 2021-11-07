خبير هندسي: مصر تشهد طفرة غير مسبوقة بإنشاء شبكة قومية للطرق

قال المهندس جمال عسكر خبير هندسة الطرق، إن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في إنشاء الشبكة القومية للطرق بعدما كانت حبيسة الأدراج لسنوات عديدة إلى أن تنبهت القيادة السياسية إلى أهميتها، كما فعل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والاتحاد الأوروبي الذي يحتوي على شبكة قطارات تربط بين الدول.

تكلفة الطرق تزيد عن 175 مليار جنيه بواقع 8078 كم أسفلت جديد

وأضاف خبير هندسة الطرق خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن تكلفة الطرق تزيد عن 175 مليار جنيه بواقع 8078 كم أسفلت جديد جرى ضخها، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأسفلت القديم في الدولة، كما انخفض معدلات الحوادث بنسبة تقترب من الـ24% مقارنة في عام 2015، وفي نهاية 2020 انخفضت نسبة حوادث الطرق بنسبة 42%.

معدل استهلاك المحروقات في الدولة انخفض

وتابع خبير هندسة الطرق، أن معدل استهلاك المحروقات في الدولة انخفض، حيث تزيد قيمة وارداتها عن 16 مليار دولار سنويا، كما قل أيضا معدل الانبعاثات الكربونية السامة وهو ما يصب في تقليل التلوث وبخاصة أن العالم يتجه إلى خفض معدلات التلوث.

الدولة المصرية مستمرة في ضخ محاور طولية وعرضية حتى الآن

وأشار خبير هندسة الطرق إلى أن الطرق لم تكن مطابقة للمواصفات، وهو الأمر الذي توقف حدوثه خلال السنوات الماضية، وبالتالي صعد ترتيب مصر في جودة الطرق من المركز 118 عالميًا إلى المركز 28: «كان من المفترض أن تبدأ الشبكة القومية للطرق في عام 2014 وتنتهي بنهاية 2019، لكن الدولة المصرية مستمرة في ضخ محاور طولية وعرضية حتى الآن».