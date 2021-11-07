إعارة 74 معلما من كفر الشيخ لسلطنة عمان ودول غير ناطقة بالعربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن ترشيح وإعارة 74 معلما ومعلمة إلى دولة عمان ودول غير الناطقة باللغة العربية، وذلك حسب معايير الدول الطالبة للإعارة ومعايير وزارة التربية والتعليم، من بينها السن والخبرة والمؤهل، والتخصصات المطلوبة، وذلك بمتابعة محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومدير إدارة الإعارات محمود الغنام.

محافظ كفر الشيخ يهنئ المعارين للخارج

وجرى إعارة 31 معلما ومعلمة للغة العربية، و11 معلما معلمة تربية موسيقية، و14 معلما ومعلمة لمادة الرياضيات، و8 معلمين ومعلمات لمادة العلوم، و4 معلمين ومعلمات للتربية الزراعية، و6 معلمين ومعلمات للدول غير الناطقة بالعربية.

وهنأ محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، المعلمين متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم، وإعطاء صورة مشرفة للمعلم المصري الذي أعطى من علمه وجهده الكثير أثناء عمله طوال السنوات السابقة.

وفي وقت سابق، اليوم تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، المدرسة الاعدادية القديمة، وحضر الطابور المدرسى وأثنى على التزام الطالبات والمعلمين وأشاد بإدارة المدرسة لالتزامها ونشاطها في إرساء العملية التعليمية وقد ألقى كلمة بمناسبة العيد القومى لكفر الشيخ كما نصح الطالبات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.