كل ما تريد معرفته عن شروط كفالة الأيتام بالأسر البديلة

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأطفال في الأسر البديلة الكافلة بلغ 12 ألفا و400 طفل، بينما بلغ عدد الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية 10 آلاف و800 طفل، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير بنية معرفية معلوماتية لنظام الرعاية البديلة للأطفال، وذلك انطلاقاً من حقهم في الأمن والأمان.

وأجابت وزارة التضامن الاجتماعي، على موقعها الرسمي، عن أبرز أسئلة المواطنين حول كفالة الأطفال في الأسر البديلة، وجاءت كالتالي:

ما هي شروط كفالة طفل يتيم بالأسر البديلة؟

- أن تكون ديانة الأسرة نفس ديانة الطفل، ويكون الزوجان مصريين، ويجوز للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، الموافقة على كفالة طفل لأسرة بديلة مكونة من زوجين أحدهما مصري.

- يشترط لكفالة الطفل، أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء علي بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية والمؤسسة الأهلية المختصة، وألا تقل سن كل منهما عن واحد وعشرين سنة ولا تزيد على 60 سنة.

- أن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها.

- يجوز للجنة الأسر البديلة الكافلة الإعفاء من عدم جواز أن تزيد سن كلا الزوجين في الأسر البديلة الكافلة على 60 سنة طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي.

هل يجوز للأرملة كفالة طفل؟

- يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لا يقل عن 30 عاما، كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة المنصوص عليها في المادة (93) من هذه اللائحة صلاحيتهن لذلك، بشرط أن تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

هل يحق للأسرة البديلة كفالة أكثر من طفل؟

- يشترط الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في حالة رغبة الأسرة في رعاية أكثر من طفل، ويجوز للجنة المحلية للأسر البديلة الإعفاء من هذا الشرط طبقاً لما يسفر عنه البحث الاجتماعي، وأن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة.

ما هي خطوات استخراج بطاقة الأسر البديلة التي تكفل أطفال؟

- ملء نموذج استخراج بطاقة الأسر البديلة الجديد المُسجل عليه بياناتها الأساسية تأميناً لهم ولأطفالهم.

- بطاقة الأسر البديلة الجديدة، يتم بموجبها تقديم تسهيلات عديدة للتعامل مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية بدلا من التعامل بعقد رعاية طفل بنظام الأسر البديلة الكافلة.