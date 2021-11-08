حكاية 60 دقيقة رعب في حادث تسرب غاز الطالبية.. «موتى ومصابين»

«كر وفر وصراخ داخل إحدى شوارع حي منطقة العمرانية»، كانت تلك المشاهد للأهالي والمارة عقب سماع صوت انفجار مدوى داخل أحد العقارات في المنطقة واشتعال النيران؛ إثر تسرب غاز من ماسورة بأحد المنازل؛ ما أدى في النهاية لمصرع زوجين وطفلين، وإصابة 6 أشخاص آخرين.

النيران محيطة بالمكان وصرخات الجيران داخل العقار الذي شهد النيران تدمي القلوب في محاولة من الأهالي لدلوف العقار وإنقاذ الأسر التي تسكنه، وعلى الجانب الآخر كان البعض يحاول التواصل مع الإسعاف وإبلاغ الحماية المدنية.

الشقيقان ماتا سويًا

كان الشقيقان داخل الشقة كل منهما نائما في سبات عميق، حين شعر الأخ الأكبر الذي لم يتجاوز 15 عامًا، برائحة تسرب الغاز قام على إثرها من نومه في هلع شديد وحاول إيقاظ شقيقه الأصغر صاحب الـ 4 سنوات ولكنه لم ينهض، مرت دقائق على ذلك المشهد إلا أن الشقة انفجرت بالكامل وتوفى الطفلان داخلها، وعلى الجانب الآخر داخل شقة مسنين لم يستطعا الهروب من تسرب الغاز بشقتهما فأصبحا جثتين هامدتين.

4 جثث و6 مصابين وخسائر مادية

4 جثث و6 مصابين فضلًا عن انهيار السلم بعقار مكون من ثلاثة طوابق بأكمله نتيجة الانفجار واشتعال النيران به، وانهيار حائطين، ولم تكن الخسائر في عقار واحد بل تأثر عقار مجاور أيضًا وسقط منه 6 حوائط.

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وتلقت الحماية المدنية في الجيزة، أمس الأحد، بلاغًا من الأهالي، يفيد بتسرب غاز في ماسورة داخل إحدى العقارات بمنطقة الطالبية، نجم عنه انفجار وخسائر في الأرواح ووقوع مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ وتمكنت من السيطرة على النيران وإغلاق كل مصادر تسرب الغاز.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم، والمتوفين للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وجرى إبلاغ الأجهزة الأمنية التي أجرت التحريات الأولية حول الحادث وتوصلت إلى وجود تسريب في ماسورة الغاز أدت إلى الانفجار ووقوع قتلى ومصابين.