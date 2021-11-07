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محمود مسلم

فاروق جعفر يرد على تصريحات محمد صلاح

كتب:

الوطن
11:32 م | الأحد 07 نوفمبر 2021
فاروق جعفر

فاروق جعفر

رد فاروق جعفر المستشار الفني لنادي الزمالك، على تصريحات محمد صلاح نجم النادي السابق، بعد هجوم الأخير عليه في الفترة الماضية، بدعوى أنه لا يفعل شيئا في منصبه بالقلعة البيضاء.

وقال فاروق جعفر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «محمد صلاح تاريخه أسود ومعروف عند الجميع، وبالتالي عليه أن يهدأ ولا يتحدث كثيرًا، ويعي ما يقول لأنه للأسف يتحدث عن رموز خدموا وما زالوا يخدمون النادي ولا ينتظرون أي مقابل».

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