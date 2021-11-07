فاروق جعفر يرد على تصريحات محمد صلاح

رد فاروق جعفر المستشار الفني لنادي الزمالك، على تصريحات محمد صلاح نجم النادي السابق، بعد هجوم الأخير عليه في الفترة الماضية، بدعوى أنه لا يفعل شيئا في منصبه بالقلعة البيضاء.

وقال فاروق جعفر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «محمد صلاح تاريخه أسود ومعروف عند الجميع، وبالتالي عليه أن يهدأ ولا يتحدث كثيرًا، ويعي ما يقول لأنه للأسف يتحدث عن رموز خدموا وما زالوا يخدمون النادي ولا ينتظرون أي مقابل».

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