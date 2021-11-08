أغنية «أنت اختياري» لإيهاب توفيق تتخطى نصف مليون مشاهدة خلال يومين

طرح الفنان إيهاب توفيق منذ يومين كليب أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «أنت اختياري» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والكليب جرى تصويره في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وهي من كلمات و ألحان محمد رفاعي، وتوزيع عادل عايش، وإخراج الكليب عادل سرحان، وشاركت في الفيديو كليب الفنانة الجزائرية كاميليا ورد كموديل، كما تعتبر الأغنية عودة إيهاب توفيق للون الغناء الرومانسي مرة أخرى.

كليب «أنت اختياري» يحقق 700 ألف مشاهدة

وحقق فيديو كليب «أنت اختياري» نجاحًا كبيرًا منذ طرحه، كما حصد 700 ألف مشاهدة في أقل من 48 ساعة من عرضه، وأشاد الجمهور باختيار إيهاب توفيق وغنائه، حيث قال علق أحد المتابعين: «مميزه جدا كل التوفيق معك يا بوب على طول»، وقال الأخر: «مفيش زيك ولا زي صوتك الجميل الراقي الرائع فنان محترم وخلوق ربنا يخليك لينا يا رب».

يذكر أن الفنان إيهاب توفيق أحيا الفقرة الأولى في حفل زفاف ياسمينا ابنة الفنان هشام عباس الذي أقيم الجمعة الماضية في أحد المنتجعات السياحية في مدينة الجونة، وقدم باقة من أجمل أغانيه منها: «ياسلام، وأه يا ناري، سحراني».

كلمات أغنية «أنت اختياري»

وتأتي كلمات الأغنية كالتالي:

أنت اختياري

في حاجات كتير في حياتي كانت مش عادية

في حياتي ناس وقابلت ناس مفروضة عليا

لكن حبيبي أنت الوحيد اللي اختياري

حُبك قراري حُبك قراري

يلا نسرق بالسعادة اللي جاي من عُمرنا

يلا نبني قصر عالي ع القمر لينا وحدنا

والنجوم تشهد علينا وتحكي قصة حُبنا

بكرا ليك أنت بس والحياه أنت وأنا

عايز الحقيقة

أنت بداية كل شئ حلوِ في حياتي

أنا عايز أقول إن أنت أغلى من حياتي

وأنا أعمل إي لو غبت عنّي لو دقيقة

شوفلك طريقة شوفلك طريقة