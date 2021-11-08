إصابة مدرس بـ«كتر» على يد زميله داخل مدرسة بالبحيرة

أصيب مدرس بجرح قطعي في يده على يد زميله، أثناء فض مشاجرة مع ولي أمر تلميذة بالصف الثالث الابتدائي، بمدرسة «أبو صمادة»، التابعة للإدارة التعليمية بمركز الدلنجات، في محافظة البحيرة، ظهر اليوم الاثنين، وتم نقله للمستشفى المركزي بالدلنجات، لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة.

إخطار مدير أمن البحيرة بالحادث

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة الدلنجات، يفيد استقبال المستشفى مدرسا يدعى «م. س. م.»، مصاباً بجرح قطعي في يده، جراء محاولة زميله «ح. أ.»، في نفس المدرسة، التعدي على ولي أمر تلميذة بـ«كتر»، وأثناء محاولة المدرس المصاب فض المشاجرة بين الطرفين، أصيب بجرح قطعي في يده، وتم إجراء خياطة له 5 غرر، وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

أسباب المشاجرة

بالانتقال والفحص، تبين إصابة مدرس عن طريق الخطأ من زميله بسلاح أبيض «كتر»، وذلك داخل مدرسة «أبو صمادة» الابتدائية، بدائرة مركز الدلنجات، أثناء قيامه بفض مشاجرة بين أحد المدرسين وولي أمر تلميذة بالمدرسة.

وتبين أن المدرس «ح. أ.» حاول التعدي على ولي أمر تلميذة باستخدام «كتر»، داخل المدرسة، وأثناء قيام المجني عليه بمحاولة فض المشاجرة بينهما، أصيب بجرح قطعي في يده، حيث تم نقله للمستشفى.

وتبين أيضاً أن سبب حدوث المشاجرة يرجع إلى رفض المدرس السماح لتلميذة بالصف الثالث الابتدائي الذهاب للحمام، مما نتج عن ذلك قضاء حاجتها داخل الفصل أمام الطلاب.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيق.