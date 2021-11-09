عشان تتحكم في الفاتورة.. اعرف معدل استهلاك الأجهزة الكهربائية

يحاول عدد كبير من مشتركي الكهرباء بعد تطبيق شركات توزيع الكهرباء بجميع المحافظات الزيادة في شرائح الاستهلاك مع بداية شهر أغسطس الماضي، معرفة قيمة استهلاك الأجهزة الكهربائية التي تستخدم بشكل دائم لاحتساب كميات الطاقة المستهلكة والتي تؤدي إلى ارتفاع كبير في فاتورة استهلاك المواطن الشهرية.

حدود استهلاك كمية الطاقة للأجهزة الكهربائية

جريدة «الوطن» تستعرض من خلال السطور التالية للمشتركين، كيفية معرفة قيمة استهلاك جميع الأجهزة الكهربائية المنزلية الضرورية، وفقا للصفحة الرسمية لمرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لكي يستطيع المشترك بكل سهولة احتساب متوسط قيمة الفاتورة بعد تطبيق الزيادة في شرائح الاستهلاك وكنوع من توعية المواطن على ترشيد استخدام الطاقة وهي كالتالي.

الخلاط

يستهلك 300 وات في الساعة.

الثلاجة

تستهلك الثلاجة من نوع 20 قدما نحو 540 وات في الساعة.

الثلاجه 16 قدما تستهلك 475 وات في الساعة.

الميكرويف

يستهلك 800 وات في الساعة وقد يرتفع لـ 1500 وات وفقاً لدرجة تشغيله.

الغسالة

تستهلك الغسالة الأوتوماتيك 500 وات في الساعة.

المكواة

تستهلك 1000 وات في الساعة.

غلاية القهوة

تستهلك 1500 وات في الساعة.

الفرن الكهربائي

يستهلك 3400 وات في الساعة.

مجفف الشعر (سيشوار)

يستهلك 1200 وات في الساعة.

غسالة الأطباق

تستهلك ما بين 1200-1500 وات في الساعة.

غلاية المياه

تستهلك 400 وات في الساعة.

الغلاية الكهربائية

تستهلك 1200 وات في الساعة.

التكييف

يصل متوسط استهلاك التكييف للحجرة الواحدة إلى 1000 وات في الساعة ويتراوح ما بين 2000 إلى 5000 وات في حالة لو كان التكييف مركزي.

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة 2021 /2022

-الشريحة الأولى وتكون من «صفر إلى 50 كيلو وات» 48 قرشا.

- الشريحة الثانية من «51 إلى 100 كيلو وات» 58 قرشا.

-الشريحة الثالثة من «صفر حتى 200 كيلو وات» 77 قرشًا.

- الشريحة الرابعة من «201 إلى 350 كيلو وات» 106 قروش.

- الشريحة الخامسة من «351 إلى 650 كيلو وات» 128 قرشًا.

- الشريحة السادسة من «651 إلى ألف كليو وات» 140 قرشا.

- الشريحة السابعة من «صفر إلى أقل 1000 كيلو وات» 128 قرشًا.

- ومن «صفر لأكثر من 1000 كيلو وات» 145 قرشًا.