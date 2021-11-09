كواليس ونتائج التحقيقات حول محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية

منذ تعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال فجر يوم الأحد الماضي، حتى باشرت الحكومة والأمن الوطني العراقي التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة التي نجا منها «الكاظمي» عقب استهداف مقر إقامته بالعاصمة بغداد.

طائرات اغتيال الكاظمي هي ذاتها التي قصفت القواعد الأمريكية

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، فإن خبراء كشف المتفجرات في وزارة الداخلية العراقية، وكذلك جهاز المخابرات الوطني، قد كشفوا أنّ الصواريخ والطائرات التي استهدفت منزل «الكاظمي»، هي ذاتها التي كانت تستخدم في قصف القواعد والمنشآت الأمريكية بالعراق، وكانت مصادر عراقية ضمن فريق التحقيق قد أشاروا إلى أنّ الطائرات المسيرة التي استهدفت المنزل قد انطلقت من منطقة «الكريعات» شمالي بغداد، وتحديداً من خلف المنطقة السياحية.

استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي بثلاث طائرات مسيرة

وعن السبب وراء استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي بثلاث طائرات، فقد قال أحد خبراء التحقيق: «التحليلات تشير إلى أن المهاجمين كانوا يعرفون أنهم لن يتمكنوا من استهداف الكاظمي داخل منزله، لذا شنوا هجومهم بثلاث طائرات»، وأضاف الخبير: «كانوا يريدون أن يستهدفوا المنزل بطائرة واحدة، ومن ثم إخراجه من المنزل لاغتياله، لكن خطتهم لم تنجح» وذلك بحسبما نقله موقع «روسيا اليوم»، ولم تتوصل التحقيقات حتى لحظة نشر الخبر وفقا للخبير، إلى الجهة المسؤولة عن الهجوم.

إصابة حرّاس الكاظمي في محاولة الاغتيال الفاشلة

وكان الهجوم الذي استهدف منزل «الكاظمي» في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة العراقية، قد أدّى إلى إصابة عدد من حراس رئيس الحكومة العراقية، بينما نجا مصطفى الكاظمي من الهجوم بإصابة خفيفة جدا.

إدانات عربية ودولية لمحاولة الاغتيال

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أدان محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، واصفًا إياها بـ«الغاشمة والآثمة»، وتوسعت دائرة التنديد بمحاولة الاغتيال حول العالم، حيث أدانت واشنطن والسعودية ومجلس التعاون الخليجي الهجوم على منزل «الكاظمي» ومحاولة اغتياله.