المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بتشكيل عصابي للتزوير بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، في محافظة القليوبية، مساء اليوم الاثنين، برئاسة المستشار خالد الشباسي، رئيس المحكمة، بالسجن المشدد 10 سنوات لأفراد تشكيل عصابي مكون من 4 اشخاص، تخصص في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية ورخص القيادة، وإصدار خطابات تعيين منسوبة لجهات حكومية، وإيهامهم لبعض الأشخاص بقدرتهم على تعيينهم ببعض الوظائف على غير الحقيقة.

المحكمة تحذر المواطنين من خطورة الوقوع ضحية للنصب

أوضحت محكمة جنايات بنها، في حيثات حكمها، أنها أخذت بالمتهمين، وعددهم 4 أشخاص يتزعمهم شخصان يحملات اسم شهره «الزفحلي» و«السنوسي»، أكبر قدر من الشدة المتاحة أمامها، وفق النص العقابي، ونوهت إلى أن الدولة قامت ببذل الجهد والعناية الكافيين والإعلان بجميع الوسائل أن التعيينات بجميع الوظائف باتت تخضع لضوابط وإجراءات محددة ومسابقات علنية، الأمر الذي كان يتعين معه على المجني عليهم عدم الانصياع وراء رغبة المتهمين، وعدم الاستماع لما ألقي إليهم من مقولات وهمية، لا ينبغي أن يعول عليها.

بلاغات لمباحث القليوبية والأمن الوطني تقود للمتهمين

وتعددت البلاغات أمام الأمن العام والأمن الوطني ومباحث القليوبية، بقيام مجموعة من الأشخاص بالنصب على المواطنين، والتحصل منهم على الأموال، وإمدادهم بخطابات تعيين منسوب صدورها لجهات رسمية مثل الري والتربية والتعليم والحكم المحلي، بزعم تعيينهم بها، فضلاً عن قيامهم بتزوير بعض المستندات لراغبي السفر للخارج، وإيهامهم بأنها أصلية وغير مزورة، وكذا رخص القيادة.

التحريات: المتهمون نصبوا على المواطنين واختفوا

واوضحت التحقيقات ان المتهمين قاموا بالنصب على عدد من المواطنين، والتحصل منهم على مبالغ مالية، تراوحت بين 20 و30 ألف جنيه من كل مواطن، مقابل إيهامهم بتعيينهم في جهات حكومية، وأصدروا لهم خطابات مزورة، ثم اختفى أفراد التشكيل العصابي بعد ذلك.

جرى تشكيل فريق بحث تمكن من ضبط المتهمين، وعددهم 4 أشخاص، وبحوزتهم جهازي كمبيوتر وطابعتين ليزر، مخصصة لأغراض التزوير والطباعة بالألوان، ومبلغ مالي وبعض الأدوات المستخدمة في التزوير، وسلاح ناري بحوزة أحدهم، وسيارة ملاكي مبلغ بسرقتها، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أمرت بحبسهم، قبل أن تأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد لكل منهم لمدة 10 سنوات.