القبض على 6 من عائلة واحدة في واقعة «قتيل أرمنت» بالأقصر

تمكنت الأجخزة الأمنية بمحافظة الأقصر من فك لغز العثور على جثة عامل ملقاة داخل منطقة «المشاية»، بناحية «أرمنت الحيط»، التابعة لمركز شرطة أرمنت جنوب غرب محافظة الأقصر، حيث كشفت التحريات، التي أجراها رجال المباحث، عن تورط 6 أشخاص من عائلة واحدة في التخلص من العامل، نتيجة محاولته تهديد أحدهم بنشر فيديوهات ومحدثات مخلة، أجراها معه، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بقصد ابتزازه مادياً.

بلاغ بالعثور على جثة عامل بمنطقة «أرمنت الحيط»

تلقى مركز شرطة أرمنت، جنوب غرب محافظة الأقصر، برئاسة المقدم أحمد المراغي، رئيس المباحث، بلاغاً في وقت سابق، بالعثور على جثة عامل يُدعى «م. أ. أ.»، 39 سنة، في منطقة «المشاية»، التابعة لأرمنت الحيط، بدائرة مركز.

أثار ضرب على جثة «قتيل أرمنت»

وتبين لفريق البحث عدم وجود أي آثار طعنات أو طلقات نارية في جثة المجني عليه، مع وجود آثار كدمات في الجسم، نتيجة ضرب بالأيدي، من قبل عدة أشخاص، كما تبين تورطه في محاولة ابتزاز أحد الأشخاص، من خلال فيديوهات مصورة ومحادثات مخلة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقام بتهديده بنشرها في حالة عدم الدفع، وعلى إثر ذلك، قرر عدد من أفراد العائلة التخلص منه باحتجازه وضربه، وترك جثته في منطقة «المشاية» موقع العثور عليه.

وبإجراء عمليات البحث من قبل رجال المباحث، تحت إشراف مدير أمن الأقصر، اللواء خالد عبدالحميد، وبقيادة رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت، العميد محمد الطيب، ورئيس مباحث مركز شرطة أرمنت، المقدم أحمد المراغي، ورجال المباحث بمركز شرطة أرمنت جنوب الأقصر، خلال تشكيل فريق بحث من رجال البحث المديرية والمركز، وتم التوصل إلى هوية مرتكبي الواقعة.

ضبط مرتكبي الواقعة

وأثبتت التحريات تورط 6 أشخاص من عائلة واحدة في عملية احتجاز وخطف وقتل المجني عليه، وتم التوصل إلى مرتكبي الواقعة وإلقاء القبض عليهم، وهم كل من «ع. س.»، 65 سنة، و«ح. ع. أ.»، 37 سنة، و«م. أ. س.»، 29 سنة، و«ع. ي. س.»، 35 سنة، و«م. ع. أ.»، 40 سنة، و«ع. م. س.»، 38 سنة.

تم تحرير محضر بالضبط، تمهيداً لعرض جميع المضبوطين على النيابة العامة، التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.