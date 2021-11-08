«القابضة» توجه بالحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد

استقبل المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووفد من الشركة القابضة، بمقر المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية؛ أثناء جولته لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة، والتأكيد على تلبية احتياجات الطلاب التدريبية والعلمية.

أحدث طرق التدريس والتعليم لرفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان لها، إن الوفد تفقد فصول المدرسة والاستماع للشرح، والاطمئنان على استيعاب الطلاب للمقررات الفنية، لتواكب المدارس الفنية لمياه الشرب أحدث طرق التدريس والتعليم لرفع كفاءة الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل، كما تم المرور على الورش والمعامل وغرفة التحكم والعيادة والمكتبة وحجرة الاجتماعات.

إعداد وتخريج فنيين متميزين ذوي مهارة عالية

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في البيان، إلى ان تلك الجولة تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، من خلال إعداد وتخريج فنيين متميزين ذوي مهارة عالية، وتوفير فرص تأهيل وتعليم متميزة وفرص عمل لخريجي المدرسة، وفقا لاحتياجات شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

طباعة دليل استرشادي للحد من فواقد المياه الغير محاسب عليها

وشهد الدكتور أحمد معوض، جانبا من ورشة العمل، التي تعمل على مدار (5) أيام والممولة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، تحت عنوان «تقليل الفاقد»، كما تم طباعة دليل استرشادي للحد من فواقد المياه غير المحاسب عليها.

وأكد اهتمام الدولة بزيادة الوعي، بالحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، من خلال التوسع في تركيب العدادات المطورة ومسبوقة الدفع للعمل على خفض الفاقد التجاري.

واستمع إلى العرض المقدم من المهندس أحمد جابر، عن مجهودات الشركة في تقليل الفاقد، من خلال تقسيم الشبكات إلى مناطق معزولة DMA DMZ، ووضع خطة سنوية لإنهاء عدد كبير من DMZ وتحقيق أعلى عائد من المياه غير المحاسب عليها.