شكري: تطور المجتمع إلى الأرقى أبرز تحديات القيادة السياسية في مصر

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه يجب على القادة السياسيين في العالم أجمع، أن يفكروا في كيفية مواجهة التحديات التي تواجه بلادهم حاليا، موضحًا أنه يعتقد بأن التحديات التي تواجه القيادة السياسية في مصر، أن المجتمع يجب أن يتطور إلى الأرقى، ويكون هناك اهتمامًا زائدًا بالحقوق السياسية والثقافية، كما يجب الاهتمام بمجالات العلاقات السياسية والاجتماعية والدينية في البلاد، وكذلك الثقافية أيضًا، فضلًا عن ضرورة التعاون بين الدول فيما يتعلق بالتحديات.

علينا بذل الجهد من أجل أن ينعم الشعب بحقوقه عل المستوى الاجتماعي

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه يجب علينا أن نعترف بأن على الشعب المصري، أن يقرر بالطبع نظامه السياسي ونظامه الاقتصادي، وما يجب علينا أن نفعله من أجل أن ينعم الشعب المصري بحقوقه على المستوى الاجتماعي، وهو ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويجب الحفاظ على وحدة الأراضي، خاصة في سبيل تطوير البلد وتوحيد الجهود الدبلوماسية، من أجل عودة السلام والاستقرار في المنطقة العربية.

علينا تحسين العلاقات المصرية الأمريكية خاصة الاستراتيجية

وأوضح وزير الخارجية، أن مصر تسعى إلى عقد علاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مبنية على التعاون المتبادل بين البلدين، وأنه يعتقد بأن في الأشهر المقبلة، يجب علينا أن نركز على هذا الحوار الاستراتيجي، بأن يكون فرصة لتحسين العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، «ما نقوم به هو من أجل المصلحة المشتركة والمصلحة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وأشكركم على ضيافتكم، وأتمنى أن النقاشات تكون بعمق، وأن تكون ناجحة من أجل تعميق العلاقة القائمة والصداقة والتفاهم المشترك بين البلدين».