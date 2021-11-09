4 تحاليل مجانية للمتبرعين بالدم و5 شروط.. تعرف عليها

التبرع بالدم ليس فقط لمساعدة المرضى، ولكنه أيضا للاطمئنان على صحة المتبرع، بهذه الكلمات دعت وزارة الصحة المصرية المواطنين للتبرع بالدم، لإنقاذ حياة مرضى السرطان والأطفال الذين يحتاجون إلى نقل الدم بصورة مستمرة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية المختلفة والمتنوعة التي يقدمها على مدار الساعة للقراء والمتابعين، نرصد التحاليل المجانية التي يحصل عليها المتبرع بالدم، وشروط وكيفية التبرع بالدم، وفق بيان وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، في التقرير التالي..

فوائد التبرع بالدم

وبحسب وزارة الصحة المصرية، فإنه في كل مرة يتم فيها التبرع بالدم، سيتم إجراء 4 تحاليل مجانا للاطمئنان على صحة المتبرع، وهي كالآتي..

تحليل الفيروسات الكبدية B

تحاليل الفيروسات الكبدية C .

تحليل نقص المناعة المكتسب «الإيدز»

تحاليل الأمراض المنقولة وهي بكتيريا الزهري.

كيفية التبرع بالدم؟

وبحسب وزارة الصحة، فإنه يمكن للمواطنين التسجيل عبر صفحة الرسمية لوزارة الصحة المصرية للتبرع بالدم، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

أو التواصل مع خدمات نقل الدم القومية على الرقم المختصر 15366.

شروط التبرع بالدم

وحتى يتمكن المواطنون من التبرع بالدم، لا بد من توفر بعض الشروط وهي كالآتي..

يفضل أن يتراوح عمر المتبرع بين 18 و65 عاما.

وألا يقل وزن المتبرع في بعض البلدان عن 45 كيلوجراماً على الأقل لكي يتبرعوا بكمية تساوي 350 ملليتراً أي حوالي 10%.

لا يمكن التبرع بالدم إذا كان الشخص مصاباً بالزكام أو الإنفلونزا أو التهاب الحلق أو الحمى أو ألم البطن أو أي عدوى أخرى.

وإذا أخضع الشخص لرسم الوشم أو الثقب، فلا يمكنه التبرع بالدم خلال 6 أشهر اعتباراً من تاريخ خضوعه لهذه الممارسة، أما إذا جرت ممارسة الثقب على يد مهني صحي معتمد وزال أي التهاب زوالاً تاماً، فيمكن للفرد أن يتبرع بالدم بعد 12 ساعة.

وإذا خضع الراغب في التبرع لعملية جراحية بسيطة للأسنان، فعليه أن ينتظر 24 ساعة قبل التبرع بالدم بينما عليه أن ينتظر شهراً واحداً في حال خضوعه لعملية جراحية صعبة.

ولا يجب التبرع بالدم إن لم يبلغ مستوى الهيموجلوبين الأدنى المطلوب للتبرع بالدم 12 جراماً كل ديسيلتر لدى الإناث و13 جراماً كل ديسيلتر لدى الذكور.