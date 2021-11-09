بورصة أمريكا: ارتفاع مؤشر ‏«ستاندرد أند بورز 500» إلى ‏‎4701.70‎‏ نقطة

ارتفعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الاثنين، عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة ‏‏‏‏نيويورك»، وصعد ‏مؤشر ‏«ستاندرد أند بورز 500» عند ‏‎4.17‎‏ نقاط أو ‏‎0.09‎‏%، ليسجل ‏‎4701.70‎‏ نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي»، ‏‎104.27‎‏ نقاط أو ‏‎0.29‎‏%، ليحقق عن الإغلاق ‏‎36432.22‎‏ نقطة، كما ‏صعد مؤشر «ناسداك المجمع»، ‏‎10.77‎‏ نقاط أو ‏‎0.07‎‏%، ليسجل ‏‎15982.36‎‏ نقطة.

من جانبها، أغلقت الأسهم الأوروبية، على خلفية مكاسب القطاعات المرتبطة بالسلع الأولية، وأغلق مؤشر «ستوكس 600» على ارتفاع طفيف عند 483.61 نقطة، فيما جاءت أسهم شركات الموارد الأساسية والطاقة في مقدمة الرابحين.

ارتفاع عقود خام برنت في ختام جلسة التداول 69 سنتا

من جانبها، ارتفعت أسعار النفط، أمس الاثنين، وسط مؤشرات على نمو الاقتصاد العالمي عززت الطلب على الطاقة، وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 69 سنتا، أو«0.83%»، لتسجل عند التسوية 83.43 دولار للبرميل.

كما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 66 سنتا، أو «0.81%»، عند الإغلاق، لتسجل 81.93 دولار للبرميل. وكان الخامن ارتفعا في التعاملات المبكرة، كلاهما أكثر من دولار للبرميل.

وكانت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم، قالت في وقت سابق، إن بلادها تدرس خياراتها لمعالجة أسعار البنزين وزيت التدفئة المرتفعة في الولايات المتحدة، فيما أشار محللون، إلى أنه قد يتضمن السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي.

ارتفاع سعر عملة «بيتكوين» الرقمية إلى 67.570 ألف دولار

وفيما يتعلق بـ العملات الرقمية المشفرة، قالت بيانات بوابة «كوين ديسك»، إن سعر عملة «بيتكوين»، ارتفع خلال جلسة التداول بنسبة 7.16% لتصل إلى 67.570 ألف دولار، موضحة أن سعر العملة الرقمية تجاوز الحد الأقصى التاريخي لها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.