أشهر المدن الأكثر صداقة للبيئة.. محاولة لإنقاذ العالم (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أشهر المدن الأكثر صداقة للبيئة في العالم»، تزامنا مع الاهتمام الدولي بمعالجة التغيرات المناخية والدعوة إلى بذل جهود عاجلة لزيادة التمويل وتنفيذ الإجراءات المصممة للتكيف مع الآثار المتزايدة لتغير المناخ، لمحاولة إنقاذ العالم من الدمار المستمر الناتج عن آلاف الأطنان من النفايات والتلوث واستهلاك الوقود.

أهم المدن الصديقة للبيئة في العالم

وكشفت تقارير دولية عن أهم المدن الصديقة للبيئة في العالم، حيث تحتل سنغافورة المركز الأول، وتمول الحكومة نصف تكاليف تركيب المساحات الخضراء على الأسطح والمساحات الخضراء العمودية.

تحديث مباني في سنغافورة بأسطح خضراء

وأوضح التقرير، أنّه منذ العام 2009 جرى تحديث العديد من مباني سنغافورة بأسطح خضراء وحدائق تضم نباتات صالحة للأكل وحدائق ترفيهية، أما المدينة الثانية فهي جنيف السويسري، حيث جرى إنتاج 75% من كهرباء المدينة بواسطة محطات الطاقة الكهرومائية في منطقة فاليه، كما تسير المدينة على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 60% بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

الدنمارك تأمل بأن تصبح أول دولة مستقلة تماما على الوقود الأحفوري

وأتمّ التقرير: «بدورها تخطط كوبنهاجن لتصبح أول عاصمة في العالم خالية من انبعاثات الكربون بحلول عام 2025، وتأمل الدنمارك في أن تصبح أول دولة مستقلة تماما على الوقود الأحفوري بحلول عام 2050 كما يوجد حاويات القمامة الآلية التي تجمع العبوات المعدنية والبلاستيكية لإعادة تدويرها، إضافة إلى تفانيها في تقليل الزحام والانبعاثات من خلال استثمار أكثر من 100 مليون دولار في الطرق السريعة للدراجات منذ عام 2005».