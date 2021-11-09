إطلالة جديدة لـ «لجين صلاح» من معبد حتشبسوت ورحلات البالون بالأقصر

نشرت «لجين صلاح»، إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة لها برفقة نجلتها من داخل عدد من المواقع السياحية والأثرية والتاريخية بمحافظة الأقصر، دعمًا وترويجًا للسياحة، في إطار زيارتها لمحافظة الأقصر السياحية، وتداولت صورها على عدد من المنصات الإلكترونية عبر حساباتها الرسمية أبرزها موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستغرام»، داخل بعض المعالم الأثرية التي تقع في محافظة الأقصر.

لجين صلاح في معبد حتشبسوت غرب الأقصر

والتقطت «لجين صلاح» صورًا لها من داخل معبد حتشبسوت أو الدير البحري والذي يقع في منطقة القرنة غرب محافظة الأقصر، كما ظهرت في منطقة إقلاع البالون الطائر في غرب محافظة الأقصر قبل وأثناء انطلاق رحلة البالون الطائر برفقة ابنتها الصغيرة، واتخذت صورًا لها من داخل معابد الكرنك والذي يقع شمال محافظة الأقصر ومن أمام البحيرة المقدسة عقب حضورها عروض الصوت والضوء في المعبد ليلًا.

كما التقطت عددا من الصور برفقة الخيول وهي ترتدي فستانا باللون الأسود، وحرصت على تسريحة شعر بسيطة بشعر متطاير، وفيما بعد أعادت «لجين» نشر الصور الملتقطة من الأقصر عبر حساباتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل «إلا أنا» يناقش قصة لجين صلاح

والجدير بالذكر، إن «لجين صلاح» إحدى مشاهير السوشيال ميديا مؤخرًا أصبحت ضمن أكثر الشخصيات المؤثرة في عام 2021، وتبني ذلك مسلسل «إلا أنا» وتحديدًا دور جميلة عوض الذي يمثل جميع مصابي مرض البهاق، كما أن المسلسل عرض جزءا من تفاصيل حياتها الشخصية.