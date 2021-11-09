حكاية أحمد عبد العزيز مع «التريند».. فلس وباع عفش بيته فأصبح نقيبا

تصدر اسم الفنان أحمد عبد العزيز، محركات البحث على جوجل، كما أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات الماضية، خاصةً بعدما أُشيع أنه تم تعيينه نقيبًا للمهن التمثيلية، بدلًا من الدكتور أشرف زكي، وهو ما تم نفيه عن طريق شعبان سعيد، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أحمد عبد العزيز يتعرض لشائعة إفلاسه

ونفى المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، ما تم تداوله من شائعات خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن هناك شخصًا يزعم أنه «صحفي» دائمًا ما يروج مثل تلك الشائعات حول النقابة، وسبق وتم إصدار حكم ضده بالتعويض والغرامة، لصالح نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.

ولكن لم تكن تلك الشائعة، الأولى في حياة الفنان أحمد عبد العزيز، فسبقتها شائعة أخرى وهي إفلاسه، وقيامه ببيع «عفش» منزله مقابل المال، وهي الأنباء التي أثارت جدلًا واسعًا، في أغسطس الماضي من العام الجاري 2021.

أحمد عبد العزيز يرد بالنفي على شائعة افلاسه

وبدوره رد الفنان أحمد عبد العزيز، على هذه الشائعات، بالنفي من خلال تصريحات سابقة لـ «الوطن»، قائلًا: «الكلام ده طبعا مش حقيقي، ربنا مبيسبش حد من غير عشا»، مشيرًا إلى أنه أحيانًا يقبل عدة أدوار لم يكن مقتنع بها أو سعيد بها ولكنه مضطر لقبولها.

مسلسل «سوق العصر»

في سياق آخر، قدم الفنان أحمد عبد العزيز، مسيرة فنية كبيرة، من خلال تقديمه للعديد من الأعمال المتنوعة، ولكن كان أبرز ما يميزه هو دوره في مسلسل «سوق العصر»، الذي تم عرضه في عام 2001، من إخراج هاني إسماعيل، وتأليف محمد جلال عبد القوي، وتصدر هذا المسلسل محركات البحث على جوجل، كما تفاعل معه عدد كبير من رواد شبكات التواصل الاجتماعي، خلال العام الماضي 2020.

أحمد عبد العزيز يعرب عن سعادته بتصدر مسلسل «سوق العصر» على جوجل

ورد الفنان أحمد عبد العزيز، على تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مشهده الشهير الذي يجمعه بالفنان كمال أبو رية، من خلال مسلسل «سوق العصر»، معربًا عن سعادته، قائلًا: «هناك أجيال لم تعاصر مسلسل (سوق العصر)، ولكنها متأثرة به وتشاهده حتى الآن»، وذلك من خلال برنامج «فنجان القهوة»، المُذاع على شاشة «صدى البلد».