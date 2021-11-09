الحكومة تنفي تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بنقل الموظفين لـ«الإدارية»

نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تأثر الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين نتيجة نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، جملة وتفصيلا، مؤكدا أنّ الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، لن تتأثر نتيجة نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة.

نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

وأكد مجلس الوزراء في بيان عنه، أنّ لا صحة لتأثر أي من الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين نتيجة نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، مُشددا على أنّ عملية انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة ستتم تدريجيا، ولن يُنقل أي من المصالح الحكومية الخدمية التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين للعاصمة الإدارية خلال الفترة الحالية.

وشدد مجلس الوزراء، على أنّ هناك نقلة نوعية ستشهدها الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تطويرها باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، لتسهيل وميكنة الأعمال والخدمات، حيث سيتم رقمنة عدد كبير من الخدمات الحكومية، وإتاحتها للمواطنين إلكترونيا، سواء على منصة مصر الرقمية عبر الرابط التالي digital.gov.eg، أو على دليل الخدمات العامة: بوابة مصر لجميع الخدمات الحكومية عبر الرابط التالي: psm.[بوابة%20مصر%20لجميع%20الخدمات%20الحكومية]gov.eg.

طفرة في أداء الأعمال بفضل «الرقمنة»

ولفت مجلس الوزراء، إلى أنّ عملية رقمنة الخدمات ستحدث طفرة في طريقة أداء الأعمال، بما يساعد في تسهيل آليات وإجراءات الخدمات، مع مراعاة أن تناسب هذه المنظومة الرقمية فئات المجتمع كافة.

وناشد المجلس، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، والنيل من المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).