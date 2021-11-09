إصابة سائق في مشاجرة مع شخصين وضبط عاطل بسلاح ناري في شبين القناطر

شهدت مدينة شبين القناطر مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات سابقة أسفرت عن إصابة سائق بعدة طعنات فى الظهر والبطن، نقل على إثرها إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحول بعد ذلك لمستشفى بنها الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق مع طلب تحريات المباحث.

بلاغ بوجود مشاجرة ومصاب بشبين القناطر

وتلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر إشارة من المستشفى بوصول «م. ك. ر» 46 سنة، سائق، مصابا بطعنتين نافذتين بالظهر والبطن وجرى تحويله لمستشفى بنها الجامعي.

وأخطر اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المجنى عليه تشاجر مع كل من «ع. م. م» و«ر. ا. س» بسبب خلافات سابقة بينهم فقام المتهمان بطعنه عدة طعنات نقل على إثرهما للمستشفى وألقى القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس عاطل بحوزته طبنجة مسروقة منذ يناير 2011

وأمرت نيابة مركز بنها بحبس عاطل 4 أيام، حيث ألقي القبض عليه بحوزته كمية من المواد المخدرة وطبنجة مسروقة منذ يناير2011، وجرى التحفظ على المضبوطات والمتهم، وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها، وعمل صحيفة حالة جنائية للمتهم لبيان القضايا المطلوب فيها لتنفيذها.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حازم عفت، مأمور مركز شرطة بنها، بورود معلومات تفيد تردد عاطل بدائرة المركز بمنطقة بطا لترويج المواد المخدرة على عملائه.

وبعد تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهم وتمكن النقيب محمد صلاح، ومصطفى نبيل معاوني مباحث مركز شرطة بنها، من ضبط المتهم المشهور باسم «أبو فهد»، بحوزته 6 فرش حشيش، وطبنجة حلوان مسروقة منذ يناير 2011، ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والشراء، والطبنجة لحماية تجارته الآثمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبسه.