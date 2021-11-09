الحبس سنة لـ «متهمين» بتزوير مستندات تصالح مع شركة الكهرباء بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، بمعاقبة متهمين بالسجن لمدة سنة، بتهمة تزوير مستندات تصالح في قضايا مع شركة الكهرباء.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع، وسامح السيد لاشين، وسكرتارية فيلبس صبحي.

إحالة المتهمين لمحكمة الزقازيق بتهمة التزوير

وتعود أحداث القضية رقم 544 لسنة 2021 جنايات كفر صقر والمقيدة برقم 401 لسنة 2021 كلي شمال الزقازيق لقرار المحامي العام لنيابات شمال الشرقية بإحالة كل من «أيمن .ف .ع» هارب و«ثروت .م .أ» هارب - ليسوا من أرباب الوظائف - إلى محكمة جنايات الزقازيق، لأنهم في غضون شهر أغسطس عام 2019 بدائرة مركز شرطة كفر صقر، قاموا بالاتفاق والمساعدة مع موظف حسن النية بارتكاب تزوير في إفادات رسمية منسوب صدورها عن الشركة، على خلاف الحقيقة والواقع وذلك بطريق الاصطناع بأن ذيلوها بتوقيعات نسبوها زورا إلى الموظفين المختصين وتحصلوا بتلك الطريقة على خاتم الجهة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق، وقدموا المحرر المزور محل التهمة الأول للمحكمة المختصة كسند صحيح مع علمهم بتزويره وتحصلوا بغير حق على بصمة حقيقة لخاتم شعار شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

أحكام قضائية بالإيقاف والتصالح

وتوصلت تحريات الشرطة إلى قيام المتهمين بالاشراك مع موظف حسن النية بتزوير واصطناع إفادات تفيد التصالح مع الشركة في القضايا 2457 لسنة 2019 و14822 لسنة 2019 منسوب صدورها للشركة على خلاف الحقيقة فتحصلوا بناء عليها على أحكام قضائية بالإيقاف والتصالح.

وثبت بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بعد إجراء المضاهاة الفنية بين الخط المحرر به واقعات التوقيع الثابتة وملاحظات النيابة بالمستندات الأربعة محل التحقيق تبين أن الموظف «عادل.ال» لم يحررالتاريخ المثبت أسفل التوقيعات محل الطعن، وجرت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها اليوم.