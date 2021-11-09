ضبط موظف بمحليات مطروح بتهمة النصب على مواطن

تمكنت وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من «أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية»، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم قدرته على إنهاء تقنين وضع يد على قطعة أرض خاصة به.

إيصالات مزورة

تبين صحة الواقعة وقيام موظف بأحد المجالس المحلية بمحافظة مطروح، باستغلال طبيعة عمله وقام بالاحتيال على الشاكي على النحو المشار إليه، وإيهامه بقدرته على إنهاء إجراءات ملكية قطعة أرض، وإعطائه إيصالات و«مزورة» تفيد سداد تلك المبالغ بجهة عمل المشكو في حقه والاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته «الإيصالات المزورة محل الواقعة»)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأنه قام باستغلال طبيعة عمله في ملء الإيصالات المضبوطة بحوزته من الدفاتر، التي لم يتم استخدامها بجهة عمله، وأثبت بها سداد تلك المبالغ «على غير الحقيقة»، وقدمها للشاكي على أنها تمثل قيمة إجراءات التقنين وقيامه بالاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه.