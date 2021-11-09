الجمعيات الأهلية: يجب تكاتف الجهات والمواطنين للتصدي للزيادة السكانية

أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أهمية التصدي لأزمة الزيادة السكانية، مشيرا إلى وجود نية لإطلاق مبادرة مهمة للتصدي للزيادة السكانية الشهر المقبل، للخروج بتوصيات مهمة تُرفع إلى الجهات المختصة.

مواجهة الزيادة السكانية

وشدد عبدالقوي، على ضرورة تكاتف الجهات والمواطنين للتصدي للزيادة السكانية، موضحا أنّ الرئيس السيسي قال خلال مؤتمر الشباب في الإسكندرية عام 2017، إنّ أكبر خطرين يواجهان مصر، هما الإرهاب والزيادة السكانية، حيث يقللان فرص مصر في التقدم.

عيادات مجهزة للمناطق الأكثر احتياجا

ولفت رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية إلى أنّ الجمعيات الأهلية تقدم خدمات تنظيم الأسرة في المناطق الأكثر احتياجا بالمجان أو بتكلفة رمزية، من خلال عيادات مجهزة بأحدث الأجهزة وأطقم طبية مدربة، كما تتولى التوعية وتغيير المفاهيم، وتتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة، مشيرا إلى أنّ الجمعيات الأهلية تنفذ اللقاءات والندوات وحملات التوعية في المحافظات والقرى، لتغيير سلوكيات المجتمع نحو تنظيم الأسرة.

وأوضح أنّ هناك العديد من الآثار المترتبة على الزيادة السكانية، كما يلي:

- الصحة

زيادة عدد المرضى وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب الزيادة المطردة في أعداد المرضى.

- التعليم

زيادة عدد الطلاب والذي وصل لنحو 17 مليونا، وتسبب في زيادة الكثافة في الفصول.

- الإسكان

ارتفاع الكثافة السكانية ونقص الوحدات اللازمة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من السكان.

- الطرق والمواصلات

رغم التطوير المستمر في الطرق والكباري ووسائل المواصلات فلا تزال مشكلة المواصلات من المشاكل اليومية.

جاء ذلك خلال مؤتمر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بشأن تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية، الذي يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وأيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع المدني.