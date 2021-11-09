«وش القفص» فيلم سكندري بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما

أعلنت دينا عبد السلام، مخرجة فيلم «وش القفص»، عن مشاركة الفيلم، الذي يُعد فيلماً سكندرياً خالصاً، في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، الذي سيقام في نيويورك بالولايات المتحدة في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر الجاري، حيث سيتم إعلان الأفلام الفائزة في أقسام المسابقة الثلاثة الأفلام الطويلة والقصيرة والتسجيلية، في الحفل الختامي.

«وش القفص» ضمن 4 أفلام في المسابقة الرسمية

ويدخل فيلم وش القفص ضمن المسابقة الرسمية، وهي قسم الأفلام الروائية الطويلة الذي يضم أيضاً افلام «صندوق الدنيا»، بطوله خالد الصاوي، وإخراح عماد بهات، و«قابل للكسر»، بطولة حنان مطاوع، وإخراج احمد رشوان، و«الدور الأخير»، بطوله ماجد ميلاد، وإخراج بيتر تكلا، و«وش القفص»، بطولة أشرف مهدي، وإخراج دينا عبد السلام.

وقالت مخرجة الفيلم، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الثلاثاء، إن «وش القفص» هو فيلم سكندري خالص، تم صناعته وتصويره وطاقم عمل سكندري، ويُعد في سياق السينما المستقلة، ويصنف كفيلم روائي طويل.

ميزانية فيلم «وش القفص»

واضافت «عبد السلام» أن الفيلم تم إنتاجه بميزانية ضعيفة جداً، لافتةً إلى أن العمل خارج القاهرة، بعيدا عن تمركز الصناعة والمعدات، كان يمثل جانباً من الصعوبة، إلا أنه في ذات الوقت أعطى ميزة تتمثل في قدر من الحرية والانطلاق، حيث أن الإسكندرية مدينة «محرضة» على الإبداع، وتشعر المبدعين بالانطلاق والبعد عن القيود.

سبب اختيار اسم «وش القفص»

وأشارت إلى أن اختيار اسم الفيلم «وش القفص»، يرجع إلى تكرار ذلك المصطلح في أكثر مرة خلال أحداث الفيلم، كما أن الأحداث تدور في مصنع لإنتاج المربى، حول مجموعة من الأشخاص يجمعهم مكان عمل واحد، ويمر بعض الموظفين بهذا المكان، بظروف تجعلهم في احتياج مادي ملح، فيحاولون تدبير المال اللازم، لكن بدل من أن تنفرج الأزمة، تأخذ الأمور مساراً مختلفاً.

أبطال فيلم «وش القفص»

يلعب بطولة فيلم «وش القفص» مجموعة كبيرة من الفنانين السكندريين، منهم أمين حجازي، وماجد عبدالرازق، وأنسي الجندي، وسمير قنديل، ومدحت العتال، والممثلة السكندرية حنان حناوي، كما أن الفيلم من تأليف وإخراج دينا عبدالسلام، وهي مخرجة سكندرية شاركت بأفلامها في العديد من المهرجانات الدولية، وحازت أفلامها على كثير من الجوائز.