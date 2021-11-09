مسرحية «حلم كريمة» لطلاب قوص تفوز بالمركز الأول بقنا

تابع الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والدكتور محمد خلف، مدير عام إدارة قوص التعليمية، اليوم الثلاثاء فعاليات تقييم مسابقة احتفالات أعياد الطفولة بمدارس محافظة قنا، حيث فاز العرض المسرحي «حلم كريمة»، الذى قدمه طلاب إدارة قوص التعليمية على مسرح مدرسة التحرير الابتدائية بمدينة قوص، جنوب قنا، بالمركز الأول على مستوى مديرية التربية والتعليم بقنا، ضمن التقييم الختامي لمسابقة أعياد الطفولة، التي ينظمها توجيه التربية المسرحية بمديرية التربية والتعليم.

مسرحية «حلم كريمة» توثق مشروعات التنمية بقنا

«حلم كريمة» هو فانتازيا مسرحية توثق لما يتم على أرض محافظة قنا من مشروعات تنموية وخدمية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، منذ أن أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال سيدة تُدعى «كريمة»، تعيش في بيت متواضع بإحدى القرى التي استهدفتها مبادرة حياة كريمة، يفتقر لكافة المرافق الخدمية، إلى أن انشقت طاقة من النور، خرجت منها «مصر»، لتلبي لها جميع أحلامها، من توصيل مرافق خدمية، وتمهيد طرق، وإعاله لها ولأسرتها.

«حلم كريمة» كتبه الأديب مراد محمد حسن، وأهداه إلى إدارة قوص التعليمية، وأخرجه المخرج والسيناريست سيد علي، موسيقي الفنان محمد عبد النعيم، بمشاركة فاعلة من طلاب مدارس إدارة قوص التعليمية، بقيادة نشأت أحمد، موجه عام التربية المسرحية، وعلي حزين، مدير إدارة الخدمات والأنشطة التربوية، ومحمد عبيد، موجه أول التربية المسرحية بتعليم قوص.

التوجيه بتفعيل الأنشطة الطلابية

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد خلف، مدير إدارة قوص التعليمية، أن تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جاءت صريحة بضرورة التوجيه للأنشطة الطلابية داخل المدارس بما يساعد في إظهار جهود القيادة السياسية، خصوصاً ما يتم على أرض الوطن، من إنجازات خدمية وتوعوية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري.