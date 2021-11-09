حكاية «قتيل أرمنت».. أنشأ صفحة باسم فتاة وابتز المتهم بمحادثات مخلة

تفاصيل مثيرة عاشها أهالي أرمنت غرب محافظة الأقصر خلال الفترة الأخيرة، مع العثور على جثة عامل ملقاة داخل منطقة مشاية الهالوك بمركز أرمنت التابع لدائرة مركز شرطة أرمنت غربي المحافظة، تطورت إلى اكتشاف محادثات وفيديوهات مخلة بالشرف مصورة لأحد المتهمين، وعلى إثر ذلك حاول المجنى عليه ابتزاز المتهم وعائلته مقابل الحصول على مبلغ مادي وتسليم الصور، إلا أنه حجزه وضربه حتى لقي مصرعه، ومن ثم القبض على 6 من المتورطين في حادثة القتل، جميعهم من عائلة واحدة.

العثور على جثة بأرمنت

البداية كانت بتلقي اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، اخطارا من مركز شرطة أرمنت يفيد يفيد بالعثور على جثة عامل «م. أ. أ.»، 39 سنة، ملقاة في منطقة المشاية التابعة لناحية «أرمنت الحيط»، بدائرة مركز أرمنت غرب الأقصر، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث متخصص من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر بقيادة رئيس الفرع الجنائي بإسنا وأرمنت العميد محمد الطيب.

جثة عامل أرمنت ليس بها طعنات

رجال المباحث بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة أرمنت، المقدم أحمد المراغي، أجروا التحريات الأولية، إذ أثبتت المعاينة المبدئية عدم وجود أي آثار طعنات أو طلقات نارية في جثة المجنى عليه، كما تبيّن وجود آثار كدمات في الجسم نتيجة ضرب بالأيدي.

كما أثبتت التحريات التي أجراها رجال المباحث تورط عدد من أفرد المجني عليه، حيث بدأت الواقعة بإنشاء المجنى عليه أو قتيل أرمنت بمعاونة صديق له، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحمل اسم فتاة، كما راسل أحد المتهمين بمحادثات مخلة للآداب العامة، فضلًا عن تصوير المتهم نفسه بفيديوهات مخلة بالآداب، استخدمها المجني عليه في ابتزازه، في مقابل دفع مبلغ مالي 60 ألف جنيه لكن لمتهم رفض.

التوصل لمرتكبي الواقعة

وأثبتت محاولة المجني عليه الحديث مع بقية أفراد العائلة و ابتزازهم فضلًا عن تهديدهم بنشر المحادثات بعد أن قام بالفعل بنشر أحد الأجزاء منها على «فيس بوك»، وهددهم بنشر الفيديو المصور للمتهم، في حالة لم يتم الدفع، عقب ذلك التقى 6 أشخاص من العائلة، مع المجني عليه بغرض دفع المبلغ المتفق عليه لكنهم احتجزوه ووضعوه في عربة ثلاجة، وقاموا بخطفه إلى منطقة «المشاية»، وانهالوا عليه بالضرب، حتى لقي مصرعه.

وتوصل رجال المباحث إلى مرتكبى الواقعة حيث تم إلقاء القبض عليهم وهم كلًا من: «ع. س.»، 65 سنة، و«ح. ع. أ.»، 37 سنة، و«م. أ. س.»، 29 سنة، و«ع. ي. س.»، 35 سنة، و«م. ع. أ.»، 40 سنة، و«ع. م. س.»، 38 سنة.

وتم تحرير محضرا رسميا بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضهم على النيابة.