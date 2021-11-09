زوج الفنانة سوما: رفضت الكشف عن مرضها.. ولم تستعد صحتها بعد «فيديو»

أعلن المايسترو مصطفى حلمي أمين، زوج الفنانة سوما، تفاصيل الحالة الصحية لزوجته، بعد أشهر من الابتعاد عن الإعلام والغناء، وعدم مشاركتها في مهرجان الموسيقى.

مصطفى حلمي أمين: لديها خلل في الهرمونات

وقال أمين، في تصريحات مصورة على هامش مهرجان الموسيقى العربية، إنه اتفق مع زوجته من البداية على عدم الحديث عن تفاصيل أزمتها المرضية، مشيرا إلى أن أبرز ما كان في تلك الأزمة المرضية، هو وجود خلل في الهرمونات.

مصطفى حلمي أمين: سجلت نحو 10 أغنيات

وأشار المايسترو إلى أن زوجته لم تتعاف بعد بشكل كامل من أزمتها المرضية، لكنها في حاجة إلى شهرين لكي تستعيد جزءا من صحتها.

وكشف زوج سوما عن أنها لديها ما يقرب من 10 أغنيات كانت انتهت من تسجيلها، وتستعد لطرحها في السوق خلال الفترة المقبلة، مع المنتج نصر محروس، لكنها واقفة على التسجيل ووضع صوتها عليها.

يذكر أن سوما كانت حضرت حفل زوجها مصطفى أمين مع الفنانة السورية فايا يونان، والموسيقار اللبناني مروان خوري، وظهر عليها الإعياء الشديد.

وتعاني الفنانة سوما من مرض نادر وخلل في الغدد، أصيبت به منذ عدة سنوات، وتسبب في منعها من الغناء أو المشاركة في أي أعمال فنية، وقامت بإجراء جراحة عاجلة منذ نحو 4 سنوات، وبدأت تعود لحياتها تدريجيًا، ولكن اختفت مرة أخرى، حتى عادت مجددًا مع عام 2020.

وشاركت في إحدى حفلات الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، وفي عام 2021 وبالتحديد في شهر يوليو الماصي، تم نقلها للمستشفى بعد تدهور حاد في حالتها الصحية، واضطر الأطباء وقتها لحجزها بغرفة العناية المركزة، وفقًا لتصريحات تليفزيونية سابقة لها.