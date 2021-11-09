ترتيب الشركات الأكثر مبيعا لـ«الأوتوبيس والميكروباص» منذ بداية 2021

سجل معدل مبيعات مركبات «الأوتوبيس والميكروباص» انخفاضًا ملحوظًا منذ بداية العام الجاري 2021 بنسبة وصلت إلى 8.5%، بعدد 17 ألف و 596 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال العام الماضي 2020، إذ وصل إلى عدد 19 ألف و 227 مركبة، حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

ترتيب الشركات الأكثر مبيعا

ترصد الوطن خلال السطور التالية، ترتيب الشركات الأكثر مبيعا لمركبات «الأوتوبيس والميكروباص» داخل السوق المحلي منذ بداية العام 2021، وهي:

- شيفروليه، بانخفاض في معدل المبيعات وصل إلى عدد 3 آلاف و653 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، والتي سجلت عدد 4 آلاف و670 مركبة.

- تويوتا، بانخفاض في معدل المبيعات وصل إلى عدد 3 آلاف و446 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، والتي سجلت عدد 4 آلاف و211 مركبة.

- كينج لونج، بانخفاض في معدل المبيعات وصل إلى عدد 3 آلاف و78 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، والتي سجلت عدد 3 آلاف و609 مركبة.

- سوزوكي، بارتفاع في معدل المبيعات وصل إلى عدد 2710 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، والتي سجلت عدد 2111 مركبة.

- جولد دراجون، بانخفاض في معدل المبيعات وصل إلى عدد 2229 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، والتي سجلت عدد 2510 مركبة.

- بريليانس، بانخفاض في معدل المبيعات وصل إلى 540 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، والتي سجلت عدد 402 مركبة.

- فوتون، بارتفاع في معدل المبيعات وصل إلى عدد 445 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، والتي سجلت عدد 200 مركبة.

- شينراي ، بارتفاع في معدل المبيعات وصل إلى عدد 423 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، والتي سجلت عدد 205 مركبة.

- جوي لونج، بمعدل المبيعات وصل إلى عدد 365 مركبة.

-هيونداي، بارتفاع في معدل المبيعات وصل إلى عدد 238 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، والتي سجلت عدد 121 مركبة.