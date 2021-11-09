رئيس «watch it»: سيتم بث أعمال المنصة الأصلية قريبا

قالت نشوى جاد، رئيس مجلس إدارة منصة «watch it»، إنه سيتم بث الأعمال الأصلية للمنصة في القريب العاجل، وأنها سوف تكون متاحة في الأيام القليلة المقبلة بشكل جديد يناقش كل القضايا المعاصرة للدولة المصرية مع الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة.

منصة «watch it» تستهدف المصريين

وأضافت «جاد»، أن المنصة ستكون هادفة للغاية، وتهم كل المصريين داخل الدولة وخارجها، من أجل الحفاظ على هوية الأسرة المصرية، وأن الهدف الأول للمنصة هو الوصول بالمحتوى المصري الثقافي لكافة القارات، ونستطيع من خلال المنصة التوضيح لكافة الشعوب كيفية المحافظة على الهوية مقارنة بالمحتويات التي تقدمها المنصات الأخرى، لأن العالم الآن يشهد انفتاحاً غير مسبوق.

التشريعات الخاصة بالمنصات

واستكملت «جاد» حديثها خلال خلال حوارها في صالون حواري يقدمه الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الصفحة الرسمية للتنسيقية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن سن التشريعات مهم للغاية في هذا الأمر للحفاظ على البيانات، فبريطانيا بدأت تطوير التشريعات الخاصة بالمنصات المقدمة للمحتوى سواء العاملة داخل أو خارج بريطانيا، « هنشوف هل يكون فيه أذى أو كلام جارح لأحد أم لا، أو مع الثقافة ولا ضد الثقافة».

بث أفلام وثائقية عن الحضارة المصرية

وأشارت رئيس مجلس إدارة منصة «watch it»، إلى أن بريطانيا رصدت مؤخرًا أفلام وثائقية تقدم معلومات مزيفة للتاريخ، وهذا أمر خطير، إذ قامت بعض المنصات بنشر محتويات بها أفلام وثائقية تحمل أخبار مغلوطة، وهو ما جعل بريطانيا تقدم على تطوير التشريعات الخاصة بها، كما أنه في مصر أيضًا نعمل على الحفاظ على هذا الأمر، من خلال البث عبر المنصة أفلام وثائقية عن الحضارة المصرية عبر التاريخ وصولًا إلى عصرنا الحالي، بها كافة المعلومات المؤكدة تاريخياً.