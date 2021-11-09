«أسيل» فقدت يدها فى بطولة لكرة السرعة: «عايزة تلعب تانى»

أجواء حماسية أسكنت الفرحة قلبها الصغير، لأن ملامح حلم «أسيل محمد»، صاحبة الـ13 عاماً، بدأت تتشكل بالمشاركة فى إحدى بطولات كرة السرعة، انتهت المباراة واستقلت الأوتوبيس مع فريقها للعودة إلى أحضان والدتها بكفر الشيخ، لكن القدر بدَّل أحلامها فى حادث للأوتوبيس، نجت منه بأعجوبة وفقدت كف يدها اليسرى.

تفاصيل اليوم ما زالت محفورة فى قلب الأم شيرين الريفى، فالقلق كان مصاحباً لها منذ أن ودعت طفلتها «أسيل» للالتحاق بالبطولة فى القاهرة، ولم تعرف الأم الأربعينية سبباً واضحاً للقلق الذى تملّكها حين أخبرتها الصغيرة باستقلال الأوتوبيس الخاص والعودة للمنزل، حتى عرفت بحادث الأوتوبيس: «عرفت من صاحبتى لأن ابنها كان مع أسيل». هرولت الأم مع الأب لمستشفى بركة السبع، وبمجرد وصولها ورؤية ابنتها والدماء تغطى وجهها لم تتمالك أعصابها، لساعات متواصلة لم تدرك «شيرين» ما أصاب ابنتها، حتى انتقلت إلى مستشفى شبين الكوم، وهناك كانت الصدمة: «شفتها من غير إيد، ماكنتش مستوعبة إنى شايلة كف إيدها فى حضنى».

على مدار 45 يوماً مكثت «أسيل» فى العناية المركزة وحاول والداها تهدئة روعها وإزالة حزنها، ولعبت أسرة «أسيل» الدور المعنوى لتحسين حالتها النفسية ومساعدتها على تقبل الوضع الجديد: «كانوا صحابها بييجوا وكل اللى بيحبوها وده حسّن من حالتها».

الوضع فى البيت كان مختلفاً، فالطفلة أصبح عليها مواجهة إصابتها، رفضت رؤية ذراعها اليسرى دون «الكف» فارتدت ملابس ذات أكمام طويلة.

تدريجياً حاولت الأم مساعدة طفلتها وتعويدها على الاعتماد على نفسها.

فقدان كف يدها لم يفقدها حبها لكرة السرعة، وعادت إلى مدربها رفقة زملائها بالفريق، وازداد حماسها حين أمسكت بالمضرب: «هى عاوزة ترجع تلعب تانى وبقى عندها حافز أكبر».