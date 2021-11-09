وزير التعليم: منهج سنة رابعة أفضل شيء في تاريخي العلمي.. بلاش اعتراض

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن رئيس لجنة التعليم في البرلمان، تواصل معه من أجل اللقاء به يوم السبت المقبل متابعا: «عشان أريح الناس، مفيش داعي للخناق والزعيق وياريت ندي العيش لخبازه، يعني موضوع المناهج والامتحانات مينفعش نتكلم فيه كهواة وأولياء أمور وهو موضوع علمي، مفيش حد هيمتحن في حاجة مخدهاش سواء لقصر الترم أو بسبب كورونا».

منهج الصف الرابع فلسفته مختلفة

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «mbc مصر»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن منهج الصف الرابع الابتدائي فلسفته مختلفة، وهو أول منهج يكون في امتحانات، وهي الكلمة التي تحدث حالة غريبة عندما يسمع عنها المواطن، لافتا إلى أن الصف الرابعة الابتدائي، سيشمل نوعين من التقيمين، الأول يشمل متابعة المدرس له، وامتحان آخر مدته 20 دقيقة، مشيرا إلى أن الوزارة تحاول تخليص الأطفال من القلق الذي يحدث عند ذكر كلمة امتحان، لأن أولياء الأمور والأولاد لديهم فكرة راسخة من نظام التعليم القديم المعتمد على الحفظ، ولكن التعليم الحالي معتمد على الفهم والنقد.

الهلع بسبب نظام التعليم القديم

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الهلع لدى أولياء الأمور بأن الكتب إذا كبر حجمها، يجب أن يحفظها الطالب، وهذا أمر خاطئ، ولن يتم تطبيقه في نظام التعليم الجديد، الذي يركز على الفهم، مشيرا إلى ضرورة رؤية الامتحانات المقبلة، حيث ستعرف الطلاب مدى أن المنهج سهل وبسيط وممتع، مواصلا: «يمكن أفضل شئ في تاريخي العلمي كله شوفته اتعمل هو منهج رابعة ابتدائي، وده الإنجاز الأول ولازم نفرح بيه، إنسوا الامتحان مابنتكلمش على شهادة عامة، بلاش فن الاعتراض الدائم والسخرية من أي شئ وياريت نسأل نفسنا كنا فين وعايزين نبقى فين، طول ما فيه ناس بتقول في مواد في المجموع ومواد بره المجموع ده خطأ، امسحوا كلمة المجموع بالأستيكية إحنا مش بنتعلم عشان المجموع بنتعلم عشان ولادنا يتعلموا».