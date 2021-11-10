أول صورة لمتحرش التجمع الخامس بعد القبض عليه

حصلت «الوطن» على أول صورة للسائق المتهم بالتحرش بطالبة داخل ميكروباص بالتجمع الخامس بعد القبض عليه، حيث ظهر المتهم بجوار سيارته أمام قسم شرطة التجمع الخامس.

«الداخلية» تكشف التفاصيل

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن تعرض إحدى الفتيات للتحرش على يد سائق سيارة ميكروباص، حيث تمكنت القوات من ضبط المتهم.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمناً تعرض إحدى الفتيات للتحرش من قِبل سائق حال قيادته مركبة ميكروباص.

تحرش داخل الميكروباص

وبالفحص تبين قيام طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، بتحرير محضر بقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة لتضررها من قائد سيارة «ميكروباص» لقيامه بالتحرش بها أثناء استقلالها السيارة معه بالكرسي المجاور له.

أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبطه حال استقلاله المركبة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وكانت الفتاة، قد نشرت مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي أول أمس الإثنين، قالت فيه: «كنت راكبة التجمع من موقف الحصري، مكنش فيه غير مكانين جنب السواق وأنا ركبت، وفيه بنت جنبي، وفي نص الطريق، حاسيت بحاجة على رجلي، وأنا مش عاوزة أعمل شوشرة عشان مظلموش، فتراجعت للخلف».

وأضافت «لكن كان مصمم برضو لحد ما قررت أطلع تليفوني وأصوره على الأقل آخد حقي بشكل قانوني، إيده كانت مش ثابتة وكان عمال يديني في جنبي».

وتابعت: «هو طبعا مش بيديني في جنبي هو عاوز يلمس أي حتة وخلاص، فصوَّرت اللي صوَّرته وخوفت أوجه الفون عند وشه، ولما كله نزل قولت هنزل، لسه باخذ شنطتي فلاحظ إن الكاميرا مفتوحة فشد إيدي ومرضيش إن أنزل، وقالي: يا تيجي معايا يا تجيبي التليفون، ففضلت أقاوم ونطيت من العربية، وأول ما نزلت صورته وصورت العربية».