جلسة تشاورية للمشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية بمغاغة

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الجلسة التشاور العامة، لمناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي ستُدرج في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2022/2023 ومتوسطة الأجل 2022/2025 بمركز مغاغة، في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

جاء ذلك بحضور، الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» ومدير مكون الاعتبارات البيئية والاجتماعية ببرنامج تنمية الصعيد، ومحمد السيد رئيس مدينة مغاغة، وشيماء سليمان ممثل المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وشباب البرنامج الرئاسي.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ممول جزئيا من البنك الدولي

وأوضح المحافظ، أن الحكومة المصرية دشنت برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئيا من البنك الدولي، ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية، حيث شملت المرحلة الأولى محافظتي سوهاج وقنا، والمرحلة الثانية ستضم المنيا وأسيوط بداية من العام الحالي 2021 / 2022.

ودعا المحافظ، جميع المواطنين للمشاركة في وضع المقترحات للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة، والاطلاع على الخطة من خلال بوابة الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المنيا، خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية.

تنفيذ 394 مشروعا بقرى مغاغة ضمن «حياة كريمة»

وأكد المحافظ أن البرنامج يعمل بشكل متكامل وتنسيقي مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث يجرى تنفيذ 394 مشروعا في 16 قطاع بقرى مغاغة، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة منظومة التأمين الصحي الشامل القادمة ستشمل العديد من قطاعات التطوير في مجال الصحة وتطوير الوحدات الصحية وتوفير الأطباء وكذلك المجمعات الخدمية والزراعية بحياة كريمة.

وأكد الدكتور ولاء جاد الكريم، أن المنيا استوفت متطلبات الحصول على تمويل البرنامج، كما قدم لمحة عامة عن البرنامج والأهداف والمكونات والإطار العام، والممارسات المثلى للبرنامج وآليات تعميمها على المستوى المركزي والمحلى، بالإضافة إلى الآليات المؤسسية للمشاركة المجتمعية وتطبيق الاعتبارات الاجتماعية في البرنامج.

وتشمل الخطة الاستثمارية مشروعات الإدارة المحلية بقطاعات الكهرباء، والكباري، والرصف، وتدعيم الوحدات المحلية، والأمن والإطفاء، وتحسين البيئة، ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قطاعات التكتلات الاقتصادية، والأسواق، والمواقف، وتطوير المناطق الصناعية، ومشروعات «حياة كريمة» في مجالات البنية التحتية والمرافق، والصحة، ومياه الشرب والصرف، والتعليم، والشباب والرياضة.