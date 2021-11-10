إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالقليوبية

أصيب 7 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، بخط «أجهور الكبرى – طوخ» بمنطقة كفر الجمال بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، إثر انفصال أحد الإطارات الخلفية، ونُقل المصابون لمستشفى بنها الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ركاب «ترامكو» بخط «أجهور الكبرى – طوخ» بمنطقة كفر الجمال بدائرة المركز.

انفصال العجلة الخلفية عن السيارة

وعلى الفور، انتلقت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نقل ركاب «ترامكو» رقم (250073)، بخط «أجهور الكبرى – طوخ» بمنطقة كفر الجمال دائرة مركز، إثر انفصال أحد الإطارات الخلفية، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعى، وتم تجنيب السيارة على جانب الطريق حفاظا على سيولة الحركة المروية، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.