مصادر: ولي العهد الأردني يزور قناة السويس الجديدة اليوم

يزور ولي العهد الأردني، الحسين بن عبد الله الثاني، محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، ضمن زيارته لمصر.

وبحسب مصادر، فإن زيارة ولي العهد الأردني تشمل زيارته لهيئة قناة السويس، وقناة السويس الجديدة، وتفقد بعض المشروعات التي أقيمت مؤخرا في الإسماعيلية.

تعزيزات لتأمين الزيارة

ودفعت مديرية أمن الإسماعيلية، اليوم، بتعزيزات أمنية في الشوراع الرئيسية والشوارع المحيطة بمنطقة الزيارة.

الرئيس يستقبل ولي العهد

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بقصر الاتحادية.

وبحسب بيان رسمي برئاسة الجمهورية، فإن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته لأخيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين مشيدا بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك وتوافق في الرؤى والمواقف في ظل التحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة.