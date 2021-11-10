ضبط 3 أشخاص بأسلحة وألعاب نارية وبانجو في دمياط

توصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، إلى إتجار أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط، في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

ضبط كمية من مخدر البانجو

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط تم استهدافه وضبطه، وبحوزته «2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية، وكمية من مخدر البانجو، ومبلغ مالي، وهاتف محمول».

بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

ضبط 75 قطعة ألعاب نارية

كما تمكّنت الإدارة بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر سعد في دمياط لترويجهما لبيع الألعاب النارية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية، 75 قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام، مبلغ مالي، هاتفي محمول.