افتتاح مدرسة «شباس الملح» للتعليم الأساسي بدسوق بـ4.4 مليون جنيه

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاربعاء، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، مدرسة «شباس الملح» للتعليم الأساسي، إحلال جزئي، بقرية شباس الملح، بمركز دسوق، بتكلفة 4 ملايين و435 ألف جنيه، على مساحة 3441 م2، حيث تضم 40 فصلاً، لتقليل الكثافة وتضم معامل متنوعة.

جاء ذلك بحضور هيام الطباخ، وعادل النجار، ومحمد الصمودى، وجيميانة يوسف، أعضاء مجلس النواب، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة، مدير هيئة الابنية التعليمية، والمهندس وفائي الشناوي، مدير المشروعات، والمحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق.

تطيق الإجراءات الاحترازية

وتفقد محافظ كفر الشيخ، فصول المدارس، وطمئن على وسائل السلامة المهنية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة الطلاب والطالبات والمعلمين موجها بممارسة الأنشطة المتعدة، كما استمع محافظ كفر الشيخ لشرح المعلمين وناقش الطلاب والطالبات على مادرسوه من موضوعات، واختبر الطلاب في عدد من الموضوعات ضمن المنهج الدراسي وتفقد المعامل والمكتبة، وتابع عرضا رياضيا.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن الدولة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وافتتاح المدارس، لتقليل الكثافة في الفصول، مؤكداً ان هناك إهتمام كبير بالعملية التعليمية.

محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروعين للصرف الصحي

وكان المحافظ ، تفقد مشروع صرف صحي بقرية كفر مجر بدسوق، والذي يضم محطة رفع، وخط طرد، وشبكة انحدار، بتكلفة 20 مليون جنيه، يستفيد منه 11 ألف نسمة، كما تفقد مشروع محطة معالجة صرف صحي، بطاقة8 الف م3/ى، بدسوق، بتكلفة 120 مليون جنيه، ليستفيد منه 65 ألف نسمة.