8 أنواع للقهوة بعد أن تناولها المصريون بـ146 مليونا في شهر واحد

كشف بيان صادر عن الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء، أمس، أن الواردات المصرية من البن، ارتفعت بشكل طفيف في الفترة الأخيرة، إذ بلغت قيمة الواردات المصرية من البن غير المحمص نحو 146 مليونا و240 ألف جنيه في شهر أغسطس الماضي، بينما كانت نحو 114 مليونا و400 ألف جنيه في شهر أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 31 مليونا و840 ألف جنيه ما يعادل مليون و990 ألف دولار.

ويوجد العديد من الأنواع الشائعة للقهوة التي يستخدمها الغالبية العظمي من عشاق القهوة، وفق أحد المواقع الشهيرة في صناعة المنبهات، التي جاءت أبرزها على النحو التالي:

أنواع القهوة الشائعة

- القهوة المسكوبة:

وتمتاز القهوة المسكوبة بأنها مخصصة لأصحاب المذاق والتذوق إذ يتم تحضيرها بسكب الماء الساخن على حبوب القهوة المطحونة، وهذه الطريقة تعتبر الأرخص والأبسط في التحضير.

- القهوة الباردة:

ويفضل عشاق القهوة تناولها مثلجة على عكس ما هو معتاد عنها، ويتم تحضيرها عن طريق مزج حبوب القهوة المطحونة مع الماء البارد ويُترك المزيج في الثلاجة حتى صباح اليوم التالي.

وهناك أنواع من القهوة التي يفضل تحضيرها باردة وهي الحبوب الإفريقية متوسطة التحميص بسبب خصائصها المكرملة.

- القهوة التركية:

وتعد القهوة التركية من أكثر أنواع القهوة شيوعا بين الأفراد لمزجها باللبن، ويتم تحضيرها من خلال طحن حبوب البن حتى تصبح مسحوقة تماماً وتُمزج مع الماء في وعاء القهوة وتُترك على النار لتغلى ومع إضافة اللبن.

- القهوة الفرنسية:

ويتم تناول القهوة الفرنسية من خلال وضع حبوب القهوة المطحونة في وعاء ضغط مع الماء الساخن وتُترك لتغلى عدة دقائق، وفور حصولها على القوام المناسب يتم الضغط على يد الوعاء لأسفل لفصل حبوب القهوة عن الماء.

ويفضل أن تستخدم في القهوة الفرنسية الحبوب الغامقة لإعطاء نتيجة أفضل أثناء التحضير.

- القهوة بالتقطير:

أما القهوة بالتقطير فتعد الأكثر شيوعا بين عشاق القهوة، ويتم تحضيرها من خلال فلتر آلي في آلة التقطير، باستخدام حبوب روبوستا، أو أرابيكا، أو المحمصة بأي درجة وألا تقتصر على الغامقة.

- قهوة إسبريسو:

وتعد القهوة إسبريسو من المشروبات الرائجة في الكافيهات التي يتناولها الغالبية العظمي، حيث يتم وضع القهوة المطحونة تماماً في فلتر معدني صغير يسمى بورتافيلتر، حيث يتم تسخين الماء وعند نقطة معينة يتم إطلاق الماء الساخن في الفلتر المعدني بضغط عال، كلما كانت الحبوب أكثر قتامة كلما كانت أفضل.

- قهوة لاتيه:

وفي هذا النوع من القهوة يتم خلط جرعة من الإسبريسو مع قليل من الحليب الرغوي المخفوق ويعتمد هذا المشروب على الإسبريسو

- قهوة كابتشينو:

وأخيرا تأتي القهوة كابتشينو وهي من أبرز أنواع القهوة التي يتم تناولها في غير صورتها الواضحة كونها تحتوي على كميات متساوية من الرغوة والحليب المخفوق.