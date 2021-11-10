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محمود مسلم

التحقيق مع 7 من مسئولي دار رعاية للأطفال بعين شمس

كتب:

بسمة عبدالستار
08:39 م | الأربعاء 10 نوفمبر 2021
مشهد من دار رعاية

مشهد من دار رعاية

تجري النيابة العامة تحقيقاتها، مع 7 من المسئولين بإحدى دور الرعاية في عين شمس، بعدما ألقي القبض عليهم ببلاغ من أحد المواطنين لاتهامهم بإهمال الأطفال من نزلاء دار الرعاية.

استدعاء مدير الدار 

واستدعت النيابة مدير دار الرعاية، وأحد موظفي وزارة التضامن الاجتماعي؛ للاستماع لأقوالهم في الاتهامات الموجهة للمسئولين السبعة.

وبدأت الواقعة بتقدم عدد من المواطنين ببلاغ لقسم شرطة عين شمس ضد مسئولي إحدى دور الرعاية الموجودة في منطقة مدينة نصر؛ لاتهامهم بالإهمال في معاملة الأطفال من نزلاء الدار.

إحالة البلاغ للنيابة العامة

وقدم أحد زوار دار الرعاية الكائنة بعين شمس بلاغا بقسم شرطة عين شمس، ضد مسؤولي الدار، بوجود حالات إهمال طبي، وعدم توفير رعاية صحية جيدة للأطفال.

وتوجهت قوة من مباحث قسم شرطة عين شمس إلى دار الرعاية، وأحالت البلاغ إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

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