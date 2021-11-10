وزير الصناعة الإماراتي: ننظر للعمل المناخي كفرصة للنمو الاقتصادي

وجه الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، دعوة مفتوحة من دولة الإمارات إلى العالم للتعاون بهدف إيجاد حلول مستدامة للحد من تداعيات تغير المناخ وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

وأوضح، أن الإمارات تسير على نهج مد جسور التعاون والتواصل وبناء الشراكات النوعية، كما هو واضح من خلال استضافة معرض إكسبو 2020 في دبي حيث تتواصل العقول لصنع المستقبل.

التنمية المستدامة جزء لا يتجزأ من نهج دولة الإمارات

وأضاف «الجابر»، خلال كلمة دولة الإمارات، التي ألقاها أمام الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر «COP26» المنعقدة حاليا في جلاسكو، اليوم، أنه فخور بالحصول على تأييد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، لطلبنا استضافة مؤتمر COP28 في عام 2023.

وتابع أن التنمية المستدامة جزء لا يتجزأ من نهج دولة الإمارات، «لقد أرسى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مبادئ الاستدامة في جميع القطاعات وكانت هذه المبادئ ممكنا أساسيا لجهود الإمارات في مجالات حماية البيئة، وتنويع مصادر الطاقة، ووضع السياسات الهادفة للحد من تداعيات تغير المناخ».

التداعيات العابرة للحدود تؤثر على جميع الدول

وأوضح وزير الصناعة الإماراتي، أن هذه التداعيات العابرة للحدود تؤثر على جميع الدول، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، متقدمة أو نامية، غنية أو فقيرة، كما أن رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات حول العمل المناخي تتمثل في أنه يمثل فرصة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مؤكدًا أن الإمارات دخلت عصر التحول في قطاع الطاقة، «ننظر إلى هذا التحول كفرصة للتركيز على مسارات جديدة نحو المستقبل ونرى أن الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون، يحقق الازدهار الاقتصادي».

العمل المناخي أولوية رئيسية لنا

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعهدت عند انتخابها لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022 – 2023 بأن يكون العمل المناخي أولوية رئيسية لها، كما أن وفاء الدول المتقدمة بتعهدها بتوفير 100 مليار دولار من أجل دعم العمل المناخي في البلدان النامية سيكون له دور كبير في الحد من آثار التغير المناخي والتكيف معها، يضاف إلى ذلك ضرورة خلق منظومة استثمارية لدعم النمو المستدام.