إحلال السيارات: تحريك الأسعار في المبادرة من 3 لـ 18 ألف جنيه

أعلن أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات التابعة لوزارة المالية، أسعار السيارات ضمن المبادرة بعد زيادة أسعار مكونات تصنيع السيارة، ذاكرًا أن الزيادة لن تتجاوز 10% من السعر الحالي، فزيادة الأسعار في المبادرة، بدأت من 3 آلاف جنيه وحتى 18 ألف جنيه، حسب مواصفات السيارة، موضحًا أن سعر السيارة في المبادرة ما زال أقل من السعر خارجها حتى بعد زيادة الأسعار، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد».

الفترة الحالية ستشهد تحركًا في أسعار السيارات

وأضاف «عبد الرازق»، أن الفترة الحالية ستشهد تحركًا في أسعار السيارات على مستوى العالم بسبب ندرة بعض المكونات المستوردة من الخارج ومنها الرقائق، كما أن السيارات التي تقدمها المبادرة مصنعة بمكون محلي بنسبة 45%، لافتُا إلى أنه بعد جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» تأثرت بعض المصانع التي تصنع الرقائق ومنها ما توقف إنتاجه، مؤكدًا أن ماركات سيارات كبيرة على مستوى العالم توقفت عن الإنتاج وهذا أدى لزيادة أسعار السيارات، كما أن الشركات التي تتعامل مع المبادرة زادت قيمة مكونات تصنيع السيارات لديها.

وأوضح المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات التابعة لوزارة المالية، أن السبب أيضًا في تحريك الأسعار يرجع إلى ظهور موديلات العام الجديد «2022» وندرة الإنتاج، لافتًا إلى اتخاذ المبادرة عدة إجراءات منها لا يتسنى زيادة السعر أكثر من 10% من السعر الحالي، لافتًا إلى التزام الشركات المتعاقدة مع المبادرة بعقود التوريد، كما أن الأشخاص الذين من حقهم استلام السيارات بالسعر القديم قبل ارتفاع الأسعار يقدرون بحوالي 400 أو 500 شخص على مستوى السيارات الموجودة حاليًا لدى المبادرة؛ وهؤلاء انتظروا كثيرًا في قائمة الانتظار وخلال تلك الفترة تحركت الأسعار وليس لهم ذنب في ذلك.

من تقدموا لمبادرة إحلال السيارات لن يتأثروا بالزيادة السعرية الجديدة

وأشار إلى أنه لا يوجد أي تغيير متعلق بشروط التسجيل في مبادرة إحلال السيارات وسن التمتع بميزة الأقساط على فترات طويلة، و حتى من تتخطى أعمارهم 65 سنة متاح لهم التسجيل بالمبادرة، كما أن من تقدموا لمبادرة إحلال السيارات من قبل لن يتأثروا بالزيادة السعرية الجديدة.